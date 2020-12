La campanya de vacunació contra la covid-19 es reprèn a la residència Atzavara de Sant Joan

Després de l'inici simbòlic de diumenge passat, la campanya de vacunació contra la covid-19 ha continuat aquest dimarts a la regió sanitària central amb l'administració de la vacuna de Pfizer a residents i personal de la residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada. L'equip humà responsable de la vacunació té previst desplaçar-se també, avui mateix, a la residència de Valldaura de Manresa i a centres geriàtrics de Casserres i Viladecavalls.

A l'Atzavara, la primera en rebre la vacuna ha estat Judit Bujons, directora del centre. Es tracta de dosis que van sobrar de la vacunació de diumenge a la residència de la Font dels Capellans de Manresa. Gràcies a aquest romanent s'ha pogut seguir amb el pla previst ja que les que 350.000 dosis havien d'arribar ahir a l'Estat directament de la planta de Pfizer a Bèlgica no ho han fet fins aquest dimarts al matí. El govern espanyol ha informat que un cop arribades les dosis s'està fent el repartiment a les comunitats A Catalunya, han arribat cap a les 8.00 hores al Banc de Sang i Teixits i ja s'estan preparant per repartir arreu del territori.

Durant la setmana, la campanya de vacunació continuarà a altres residències del Bages, el Berguedà i el Moianès. A la Catalunya Central, la primera persona en rebre l'antídot va ser Leo Sánchez, de 87 anys. És resident del geriàtric de la Font dels Capellans de Manresa, on en total 82 persones més van ser vacunades aquest diumenge passat, repartits entre 45 residents i 37 treballadors.

"No fa mal, no passa res. Ens hem de vacunar", va dir Sánchez Hervás després de ser vacunada. La dona es va mostrar molt contenta d'haver rebut la vacuna i sorpresa perquè no l'havia notada. "Jo pensava que seria més però no ho ha estat", va confessar.

Una campanya que s'allargarà fins a mitjans de febrer



La primera fase de la vacunació, que se centrarà en residències de gent gran, de salut mental i de discapacitats -i al personal que hi treballa-, acabarà a mitjan o a final de febrer. Llavors hi haurà una segona ronda de vacunacions entre els professionals mèdics de primera línia dels hospitals. I així s'anirà fent esglaonadament entre diferents grups de població, excloent els menors de 16 anys, embarassades i dones en període de lactància. L'objectiu és aconseguir la immunitat de grup.