El mercat de Puigmercadal suma un espai cultural a les seves instal·lacions

El mercat de Puigmercadal suma un espai cultural dins les seves instal·lacions. Es tracta d'una zona expositiva, que s'ha ubicat a la part de degustació amb la voluntat d'oferir més incentius, en aquest cas culturals, tant a la clientela del mercat com a la ciutadania de Manresa.

El projecte, que neix de la regidoria del Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa, permetrà acollir diferents exposicions relacionades amb la projecció i difusió d'aquest nucli tant característic de la ciutat des d'un punt de vista social, històric i cultural.

Així, la primera exposició —que ja es pot veure al mercat— s'ha dedicat al nou projecte de La Canal, un espai obert, de trobada, d'intercanvi i de suport mutu que acaba d'obrir portes a la Baixada dels Drets (vegeu més informació clicant aquí), també de la mà de la regidoria del Centre Històric.

L'espai expositiu es troba just a sobre de les taules de la zona de degustació, en uns plafons entre sostres que permeten la convivència de l'exposició amb la vida del mercat. En total, hi ha 9 plafons d'1 per 1 metre.