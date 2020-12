Les eleccions estrenaran seus electorals per garantir la seguretat dels votants

L'Ajuntament habilitarà nous col·legis electorals per garantir la seguretat en matèria de covid-19 durant la jornada d'eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Hi ha col·legis que canvien d'ubicació i altres en els quals s'han fet canvis de lloc. També n'hi ha que mantenen la seu habitual.

Dins el bloc de col·legis que canvien de lloc hi ha l'ajuntament. Les persones que hi votaven ho faran a l'edifici de l'Anònima, on hi haurà un doble accés adaptat. Les que votaven a l'escola Renaixença ho faran al pavelló del Pujolet; les que votaven a l'esplai La Nostra Llar, al pavelló de la Joviat, a la cantonada entre el carrer de Folch i Torres i el passeig del Riu (on s'afegirà, a més a més, una taula); les que votaven a l'Ateneu Les Bases, a l'institut Lacetània, i les que votaven a l'institut Pius Font i Quer ho faran a l'escola La Salle (on també s'afegeix una taula).

Dins el bloc de col·legis que mantenen la seu habitual amb canvis d'ubicació hi ha l'institut Lluís de Peguera. En aquesta ocasió, les persones votaran al gimnàs, amb l'entrada pel carrer de Carrasco i Formiguera enlloc de la plaça Espanya. A l'escola Sant Ignasi es votarà al gimnàs i al menjador; a l'Escola d'Art, a l'aula de dibuix; a l'escola Bages, a un espai annex i al menjador, i s'afegeix una nova taula; a l'escola La Sèquia, al menjador; a l'institut Guillem Catà, al pavelló; a l'escola La Font, al gimnàs i al menjador, a l'escola Serra i Hunter, al vestíbul i al menjador i a l'escola Muntanya del Drac, a la biblioteca i a la recepció.

Es mantenen el Casal Cívic Mion-Puigberenguer, el Conservatori de Música, l'escola Pare Algué, el casal de Sant Pau i la FUB.

A banda, el col·legi electoral del barri de les Escodines s'ha dividit en dos. Hi haurà persones que continuaran votant al Casal i n'hi haurà d'altres que ho hauran de fer a la Casa Flors Sirera.

La consulta del cens electoral ja es pot fer online a la web de l'Ajuntament introduint el DNI i la data de naixement. En cas que les dades no siguin correctes, es pot presentar una reclamació fins al 4 de gener davant la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o davant de l'Ajuntament (avui i el dia 4, de 9 a 3).