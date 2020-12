Vorera ocupada per escombraries

Aquest és l'aspecte que presentava dilluns una vorera del carrer Sant Maurici de Manresa, a l'alçada del número 92. Literalment no s'hi podia passar per l'acumulació de caixes de cartró, bosses d'escombraries i de tota mena que hi havia, i que el veí que les va fotografiar assegura que ja es van començar a acumular dissabte.