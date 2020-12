L'última donació de sang de l'any a Manresa es fa aquest dijous a la Cambra de Comerç

Abans d'acabar l'any, les persones que ho vulguin poden fer, demà dijous, un darrer acte solidari. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat una donació de sang a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Manresa, amb entrada per la plaça del Mercat (Puigmercadal). Tindrà lloc de les 9 del matí a la 1 del migdia i cal reservar hora abans a l'enllaç següent o bé trucant al 677 07 17 56 per garantir la seguretat de tothom. Els donants rebran un bolígraf d'un sol ús per emplenar un qüestionari que es pot descarregar en aquest enllaç. Es demana dur-lo emplenat, si pot ser.

Cada dia calen mil donacions per atendre totes les persones que necessiten sang a Catalunya i especialment durant festes com les nadalenques, en què baixen de manera significativa, encara són més importants.



Qui pot donar sang?