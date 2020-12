Manresa encapçala el risc de rebrot de les ciutats de més de 50.000 habitants

Les darreres dades sobre la pandèmia a Catalunya situen Manresa com la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb un risc de rebrot per covid més alt, amb 681 punts. Gairebé dobla la mitjana catalana, que és de 343 punts i també la de capitals com Tarragona i Girona.

A nivell dels 74 municipis dels quals hi ha dades, Manresa se situa en el cinquè lloc. Per davant seu hi ha Molins de Rei en el quart lloc, Valls en el tercer, Vilafranca del Penedès en el segon i, al capdamunt i amb un risc de rebrot que continua disparat, Puigcerdà, amb 2.340 punts, si bé és el tercer dia seguit que baixa. Ho va fer el 23 de desembre, el 24 i ho ha fet el 25 (recordem que les dades s'actualitzen amb quatre dies de decalatge). El 15 de desembre, el risc de rebrot doblava l'actual.

A Manresa, els 681 punts esmentats estan per sobre del moment màxim del rebrot de la primera onada, el 25 de març, amb 629. Des del 26 de novembre no ha parat de pujar, amb alguna inflexió a la baixa. Cal veure si la darrera -del 24 al 25- es manté o no.

Pel que fa a les comarques, la Cerdanya, amb 2.387 punts, també és la que està al capdavant del risc de rebrot, tot i que està baixant des del passat dia 17. No és l'única que té unes xifres preocupants. Després del Ripollès, n'hi ha dues més de casa nostra: l'Alt Urgell, amb 861, on fa tres dies que baixa el risc de rebrot, i el Berguedà, amb 775, on ha baixat després de sis dies seguits pujant.

El Bages ocupa el número 12 de les 42 comarques, amb 502 punts, força per sota del risc de rebrot que té la seva capital; l'Anoia és al número 17, amb 434; en el número 25 hi ha el Moianès, amb 343, i al 38è, la comarca del Solsonès, amb un risc de rebrot de 158.

Pel que fa a la velocitat de reproducció del virus (Rt), mentre que a Catalunya és d'1,09, a Martorell, Olesa de Montserrat, Igualada i Manresa està per sobre, amb 1,57, 1,49, 1,24 i 1,23, respectivament. Esparreguera, amb 1,01 i Puigcerdà, amb 1, estan per sota d'aquesta mitjana. A nivell de comarques, la situació empitjora. La de l'Alt Urgell és la que té la taxa de contagi més alta. Amb 2,18, és el doble que la mitjana catalana. Rere seu hi ha la Vall d'Aran i en el tercer lloc, el Moianès, amb una Rt d'1,76. En el setè lloc hi ha el Berguedà (1,49); en el 13è, l'Anoia (1,35). La comarca del Bages ocupa el 19è lloc (1,20); la Cerdanya. el 25è (1,2), i el Solsonès, és al 36è, amb una taxa que queda per sota d'1 (0,91).