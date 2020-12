Manresa estrena dos espais a l'aire lliure perquè els gossos hi puguin jugar deslligats

El senyal a una de les zones per als gossos

El senyal a una de les zones per als gossos AJM

L'Ajuntament de Manresa —a través de les regidories de Ciutat Saludable i Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent— ha habilitat dos espais a l'aire lliure perquè els gossos hi puguin jugar deslligats dins d'uns horaris concrets. Les zones habilitades es troben al parc de Puigterrà i al parc del Cardener, a prop de la fàbrica dels Panyos.

En aquests dos llocs, que s'han senyalitzat, els gossos hi podran córrer deslligats entre les 7 i les 10 del matí i entre les 8 i les 10 del vespre. Fora d'aquests horaris, també es podrà passejar per aquestes zones amb gossos, però amb els animals ja lligats i complint sempre la normativa, com tenir-lo inscrit al cens municipal i identificat amb microxip.

L'esbarjo i l'exercici físic facilita la socialització dels animals, contribueix al seu desenvolupament i redueix problemàtiques relacionades amb la seva tinença. Per aquest motiu, el projecte neix com una prova pilot que pretén fer compatible l'oci caní amb altres usos d'aquests espais, com el passeig o l'esport. En funció dels resultats de l'experiència als Panyos i a Puigterrà, es valorarà si es mantenen, s'eliminen o bé si se'n poden fer de nous.

3.000 ampolles per als orins dels gossos



D'altra banda, l'Ajuntament està preparant el repartiment d'ampolles específiques per tirar aigua i netejar els orins dels gossos. Es tracta d'un recipient de plàstic tou amb un broc per poder tirar l'aigua. Es donaran a partir de mitjan febrer a les 2.624 persones que consten com a propietàries de gossos censats (n'hi ha un total de 3.261).

La iniciativa forma part de la campanya Una Manresa Millor, que el consistori ha posat en marxa amb l'objectiu de propiciar la coresponsabilitat de la ciutadania en la cura de l'espai comú (vegeu-ne més informació en aquest enllaç).