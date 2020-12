Avui no hi ha recollida d'escombraries

Avui, vigília de Cap d'Any, no hi ha servei de recollida d'escombraries. Per tant, es prega a tota la ciutadania que no tregui les deixalles. Sí que ho pot fer la resta de dies, festius inclosos, entre les 7 i les 9 del vespre. L'Ajuntament recorda la importància de reciclar i de no deixar els mobles al carrer.