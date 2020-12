Les entrades per veure els Reis a Manresa s'esgoten en un matí de col·lapse

El que era previsible va acabar passant. Ahir en menys de dues hores es van exhaurir les noves invitacions per poder visitar el campament que els Reis d'Orient instal·laran al pati del Casino de Manresa. Ja va passar a la primera tongada, el passat 16 de desembre. Llavors en tres hores ja no en va quedar ni una. Es va decidir ampliar la capacitat i es va allargar un dia més el campament. Però malgrat aquesta ampliació de la capacitat hi ha hagut gent que s'ha quedat sense entrada.

A més a més ahir hi van haver problemes tècnics des del minut zero per accedir a la pàgina, que es va col·lapsar a causa de l'interès per aconseguir alguna invitació. Això va provocar una allau de crítiques a l'Ajuntament a través de les xarxes socials. El consistori va demanar públicament disculpes per les incidències i va recordar que la pandèmia ha obligat a reduir l'aforament.

El campament es durà a terme els dies 2, 3, 4 i 5 de gener. Hi podran anar un màxim de 4.080 visitants, i estarà obert de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.

Les noves invitacions s'havien de reservar a una pàgina web habilitada especialment que, segons es va anunciar, estaria operativa a partir de les 8 del matí d'ahir. A aquesta hora, però, ja era impossible entrar-hi, i van començar a aparèixer les primeres queixes a la xarxa.

Paciència i disculpes

Poc després de les 8 la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa no tenia constància que hi hagués cap problema. Fins i tot el consistori va anunciar a través de Twitter i altres xarxes que ja es podien recollir les invitacions dels dies 3, 4 i 5, i que les del dia 2 es penjarien a les 9. Però ja no es podia entrar o era pràcticament impossible. Immediatament després el propi Ajuntament publicava que molta gent havia accedit de cop a la pàgina. Demanava paciència i disculpes.

El sistema es va arribar a aturar per poder-ne ampliar la capacitat i un cop va tornar a arrancar es van esgotar les invitacions disponibles per als dies 3, 4 i 5 en menys d'una hora, i poc després ja no n'hi havia per la sessió del dia 2. Al migdia, doncs, i amb un col·lapse entremig, ja es van esgotar les invitacions.

Segons l'Ajuntament, hi van haver «problemes tècnics per la quantitat de gent que s'ha connectat de cop». Va demanar «disculpes per les incidències informàtiques» i va lamentar «que no s'hagi pogut atendre tothom. Les mesures imposades per la pandèmia han obligat a limitar l'aforament», va recordar.

Un màxim de 4.080 visitants

Aquest aforament preveia que els dies 3, 4 i 5 el campament rebés un màxim de 1.530 visitants. La demanda va desbordar l'oferta i l'Ajuntament va decidir ampliar la seva capacitat. Es va acordar que els grups familiars hi accedissin de dos en dos, encara que fossin de bombolles diferents, i mantenint la distància de seguretat. També es va ampliar l'estada dels Reis d'Orient a Manresa un dia més, el dissabte 2 de gener. Rebrà un màxim de 4.080 persones. Cada 15 minuts hi podran accedir 10 famílies, amb un màxim de 6 persones per grup. Hi haurà gel hidroalcohòlic, es prendrà la temperatura a tots els visitants i caldrà dur mascareta.

L'any de la no cavalcada

El campament de Reis és organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages, entitat que ha organitzat la tradicional cavalcada els darrers anys. Els visitants seguiran un recorregut guiat per actors i es podrà veure com els patges reials emboliquen regals o com ajuden als Reis a preparar les carrosses. Tot l'espai estarà il·luminat i en una pantalla es projectaran cavalcades d'altres anys. Els més petits podran deixar la seva carta a la bústia. El 5 de gener, la Nit de Reis, es podrà veure en directe, també a través de la pantalla, com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, rep els Reis d'Orient i els hi lliura la clau de la ciutat.

El consistori ha fet una crida a la ciutadania que en el cas de no poder assistir a l'acte que ho comuniqui a cultura@ajmanresa.cat per poder alliberar entrades. També recomana arribar a l'espectacle amb antelació.

Amb motiu del campament hi haurà afectacions a la mobilitat. Fins el 7 es tallarà el trànsit al carrer Arquitecte Oms. Només hi podran accedir els vehicles de l'organització. Del 2 al 5 de gener, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre també es tallarà el trànsit al passeig de Pere III, entre el Guimerà i la Muralla de Sant Domènec, al lateral del Casino.