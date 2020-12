L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una prova pilot i ha habilitat dos espais perquè els gossos hi puguin jugar deslligats dins uns horaris concrets. Són a una zona del parc de Puigterrà i un altra al parc del Cardener, a prop de la fàbrica dels Panyos.

Els gossos hi podran córrer deslligats entre les 7 i les 10 del matí, i entre les 8 i les 10 del vespre. Fora d'aquests horaris es podran passejar igualment les mascotes, però ja lligades i complint la normativa. La iniciativa forma part d'una prova pilot que pretén fer compatible l'oci caní amb altres usos en aquests espais com el passeig o la pràctica de l'esport. En funció de l'experiència es valorarà si es mantenen, s'eliminen o bé se'n fan de nous a altres punts de la ciutat.

En la iniciativa hi estan implicades les regidories de Ciutat Saludable i Qualitat Urbana; Via Pública i Ciutat Intel·ligent.

Per altra part l'Ajuntament de Manresa prepara el repartiment d'ampolles per tirar aigua i netejar el pixum dels gossos. Es tracta d'un recipient de plàstic tou amb un broc. Es començaran a repartir a mitjan de febrer a les 2.624 persones que consten com a propietàries de gossos censats. A Manresa n'hi ha un total de 3.261. El projecte pretén fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania per tenir cura de l'espai comú.