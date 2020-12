L'avinguda Països Catalans eliminarà part del pati de la residència de la Font

Malestar entre els avis del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans. Els seus responsables alerten que les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, que han de connectar el carrer Viladordis amb Prat de la Riba, eliminaran part del pati del geriàtric públic que hi ha al barri. Unes marques que hi van col·locar el personal encarregat dels treballs van posar en alerta els avis, que al preguntar per què les hi posaven van confirmar les seves sospites.

«El pati és un actiu de la residència d'avis perquè hi ha usuaris que hi surten, ja que és un lloc exterior agradable, i també hi portem a terme activitats», explica Ramon Roura, president del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, que té la seu al mateix equipament. Davant el que consideren «un nyap», els responsables s'han començat a moure i a contactar amb responsables de l'Ajuntament de Manresa per tal que els treballs segueixin un altre traçat i no afectin el geriàtric.

De fet, no només eliminaran part d'aquest espai de gespa. A la part del darrere de l'equipament, a on fins ara hi havia arbustos, les màquines han començat a excavar. Així que les tasques urbanístiques es faran arran del geriàtric, que actualment acull 51 avis. Els membres del casal, que estan en contacte amb els responsables de la residència, asseguren que en cap moment se'ls va dir que les obres eliminarien part del pati, i denuncien la manca d'informació que hi ha hagut.