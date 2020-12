L'espectacle de drons a Manresa del 3 de gener també es podrà veure en 'streaming'

Manresa estrenarà aquest diumenge 3 de gener un inèdit espectacle aeri de llum i color realitzat amb drons que serà la primera vegada que es veu a Catalunya. Es tracta de Drone Show Nadal Art, un sorprenent xou en el qual hi intervenen 50 drons, que dibuixaran figures nadalenques al cel. Se'n faran dos passis de deu minuts cadascun, un a les 19 h i l'altre a les 20 h. Va a càrrec de Flock Drone Art Barcelona, la primera empresa catalana que ha dissenyat espectacles aeris amb aquesta tecnologia.

L'espectacle es realitzarà des de davant l'escola Puigberenguer, amb la idea que pugui ser seguit des dels balcons de les cases de la ciutadania. L'Ajuntament de Manresa recomana seguir-lo des de les llars, tal com ja es va fer amb el castell de focs de la darrera Festa Major, i avisa que no es permetrà l'entrada a l'espai de vol ni a les seves proximitats (tot el Puigberenguer quedarà tancat).

A banda, i perquè l'espectacle pugui arribar al màxim de ciutadania possible, el xou es podrà veure en directe a través del Facebook Live de l'Ajuntament de Manresa i a través de Canal Taronja. El directe a Facebook s'emetrà a les 19 h (vegeu enllaç directe). Un cop realitzada la retransmissió, el vídeo amb l'espectacle quedarà penjat a la mateixa pàgina de Facebook de l'Ajuntament per si es vol recuperar i visualitzar més endavant. A Canal Taronja, l'emissió en directe també serà a les 19 h. Un cop feta, el vídeo es passarà més vegades per tal que el pugui veure el màxim de gent possible.

L'espectacle servirà per donar la benvinguda als Reis d'Orient, que els dies 2, 3, 4 i 5 de gener estaran instal·lats al Pati del Casino, en un campament reial. Aquest dimecres al matí s'han distribuït les darreres entrades per poder accedir al campament.