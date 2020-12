Mor als 81 anys Josep Maria Puigdellívol, actiu manresà i gestor durant mig segle

Josep Maria Puigdellívol Vila va morir ahir al migdia als 81 anys per culpa de la covid. El manresà, que era graduat social des de l'any 1969, gestor administratiu des del 1973 i Agent de la Propietat Immobiliària des del 1989, va fundar i va dirigir durant 51 anys l'Assessoria Gestoria Puigdellívol al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle.

Ahir, el seu fill Jordi va posar de relleu la capacitat de lideratge del seu pare i les seves aportacions a la ciutat. En les primeres eleccions democràtiques, el 1979, va ser una de les tres persones a qui van demanar que portessin el partit judicial de Manresa. Va fer donacions per a la restauració de la rosassa de la Seu i va col·laborar amb el Bàsquet Manresa, entre d'altres. També va ser el promotor de la restauració i del nou ús com a galeries comercials de l'edifici Olímpia, al carrer d'Àngel Guimerà, inaugurat el 1990.

Als deu anys ja treballava a la fruiteria que portava la seva mare al carrer Nou i als 14 en una gestoria, fins que va fundar la seva. Per exemplificar el seu bon tracte amb la clientela, el seu fill explicava que «molta gent m'ha dit que per a ells era com si es morís el seu segon pare»·

El funeral serà aquest dissabte, a les 11 del matí, a la Seu. Deixa esposa, Maria Dolors Vives Escalé.