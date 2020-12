Tercer dia consecutiu amb víctimes mortals a Althaia per covid-19

Tercer dia consecutiu amb víctimes mortals a la Fundació Althaia a causa de l'epidèmia. Fins al moment han perdut la vida als centres assistencials de Manresa 324 persones, de les quals 223 a Althaia i 101 a Sant Andreu.

En el que va de mes s'han comptabilitzat 41 defuncions a causa de l'epidèmia. Althaia ha comunicat avui una nova mort després que dimecres i dimarts també fes públics decessos a les seves instal·lacions.

L'afectació de l'epidèmia continua sent molt alta i avui hi ha 87 persones ingressades per covid-19 a Althaia, sis més que les comptabilitzades dimecres.

La xifra acumulada d'altes és de 1.539, dotze més que dimecres.

Si se sumen les altes donades per Althaia i Sant Andreu, les defuncions i les persones ingressades, entre Althaia i Sant Andreu sumen més de dos mil ingressos a causa de l'epidèmia des del mes de març.