Famílies desfilen il·lusionades pel Parc de Reis de Manresa

No hi haurà cavalcada per culpa de la pandèmia, però els nens tenen el privilegi de veure, en aquest any tan especial, com els Reis Mags i els seus seguidors ho preparen tot perquè el dia 5 de gener a la nit puguin anar, de forma màgica, a totes les cases per repartir joguines. Tot això es pot veure en el Parc de Reis instal·lat al pati del Casino de Manresa, que ha obert portes aquest dissabte a les 4 de la tarda.

Des de llavors hi ha cues de família per accedir-hi, amb ordre. Prèviament s'havien de registrar per demanar hora per entrar-hi. Les famílies, a través d'un recorregut guiats per actors, veuen com els patges reials emboliquen regals o com ajuden els Reis a preparar les carrosses. Tot l'espai està il·luminat i en una pantalla es projecten les cavalcades d'altres anys.

El campament també estarà obert els dies 3, 4 i 5 de gener i està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages.