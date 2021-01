Els 2.112 nous tiquets per al Campament de Reis també s'esgoten en poc temps

1.530 tiquets de bon començament que van fer el salt a 4.080 per donar resposta al màxim de gent i, finalment, a 6.192. El campament de Reis de Manresa que substitueix la tradicional cavalcada s'ha anat adaptant a la demanda amb col·lapse informàtic inclòs al principi. Avui és el tercer i penúltim dia que se celebra al pati del Casino, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre i amb un fred que pela.

També avui, a partir de les 12 del migdia, s'han pogut sol·licitar els 2.112 tiquets afegits als 4.080, que abans de dinar ja s'han exhaurit. Demà, darrer dia del campament, a partir de les 4 de la tarda es passarà en bucle a la pantalla que hi ha a l'inici del recorregut la rebuda de Ses Majestats per part de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, per lliurar-los la clau de la ciutat que obre totes les cases per repartir els regals a la canalla.

Els 6.192 tiquets no vol dir que siguin 6.192 persones atès que es reparteixen en grups bombolla d'un màxim de sis persones. Per tant, estem parlant de poc més d'un miler de grups bombolla on tant hi poden anar dues persones com tres, quatre, cinc o sis. Aquesta tarda, el primer que ha entrat al pati del Casino el formaven una mare amb dues criatures. A diferència dels dos dies anteriors, cada patge ha guiat tres grups bombolla i no dos, ha informat un d'ells a aquest diari. Abans del campament, al Passeig de Pere III, just al costat del Casino, s'ha format una llarga cua de les famílies que tenien hora per entrar. Una vegada ha accedir la primera n'han anat fent via amb un bon ritme.

Set patges s'han encarregat de guiar les 'bombolles' pel circuit, on hi ha el Carter Reial, els cavalls de Melcior, Gaspar i Baltasar; l'establia amb Josep, Maria, Jesús, l'àngel i la pastora Caterina, que els duu taronges i una mandarina; els ajudats dels Reis per repartir els regals i gestionar les cartes dels nens; una caldera amb carbó per a qui no hagi fet bondat i, com a cirereta final, els tres Reis d'Orient -cadascun situat en la seva carrossa- i la possibilitat de fer-se i d'endur-se una fotografia amb el Rei Blanc, i uns quants caramels.

L'elenc del campament l'integren setze membres de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, actors del casal cultural i recreatiu Els Carlins i persones a títol personal. En total, el fan possible entre quaranta i mig centenar de persones. A banda, cal incloure-hi l'empresa que té cura del tema de la seguretat i el personal de l'Ajuntament. Del maquillatge en té cura Lolita Rovira.