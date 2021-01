Al Bages i al Berguedà s'han vacunat 1.204 persones en una setmana

A les comarques del Bages i el Berguedà s'han vacunat 1.204 persones de residències durant la primera setmana de vacunacions contra la covid, que va començar el passat diumenge 27 de desembre a la residència Font dels Capellans de Manresa. Aquest dilluns ha començat la segona setmana, que s'estendrà a la resta de comarques de la regió sanitària: Moianès, Solsonès, Anoia i Osona. També aquesta setmana ja s'ha començat a vacunar professionals de primera línia d'atenció sanitària, ha informat el departament de Salut.

La campanya va començar diumenge passat. Segons Salut aquesta segona setmana s'amplia el radi d'actuació geogràfic i també els col·lectius a qui se'ls administra la vacuna.

La voluntat és, superada la primera setmana on els esforços s'han concentrat en els equips de Bages i Berguedà, arribar al màxim de persones possibles dels col·lectius prioritaris. Així, aquest dilluns s'han posat en marxa tots els equips per a vacunar residències, tant usuàries i usuaris com als professionals que hi treballen d'Osona, Anoia, Solsonès i Moianès. També s'han començat a vacunar els primers professionals de salut.



1.204 vacunes en 14 residències

Durant la primera setmana la vacunació s'ha centrat a les comarques del Bages i el Berguedà. Al Bages s'han vacunat 875 residents i professionals de 10 residències, i al Berguedà han rebut el fàrmac 329 persones de 4 residències més.

Segons Salut, la concentració d'esforços al Bages i Berguedà ha permès als equips familiaritzar-se amb la vacuna que s'administra mentre s'ha esperat a disposar del material per transportar-la i formar més professionals.

Aquest dilluns han arribat prop de 3.000 dosis més que es reparteixen en 975 unitats per a cadascun dels 3 equips que donen cobertura al Bages, Berguedà i Moianès per un cantó; a l'Anoia i Solsonès per un altre; i a la comarca d'Osona. Els equips els formen una seixantena de professionals i 18 administratius.

En paral·lel al treball a residències s'ha engegat també la vacunació a professionals sanitaris. Ja s'ha començat a fer al Bages i a l'Anoia.

La vacuna que s'administra en aquesta primera fase és de la companyia Pfizer/BioN-Tech. L'equip de professionals que participen a la campanya de vacunació contra la covid-19 han rebut formació. La presentació de la vacuna és en vials que, un cop diluïts, cada vial conté 5 dosisi de vacuna. A pauta d'administració és de dues dosis de 0,3 ml administrades per via intramuscular amb un interval de com a mínim 21 dies.