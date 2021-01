L'epidèmia s'agreuja i Althaia incrementa les restriccions per acompanyar pacients

El fort increment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l'àrea de crítics de l'Hospital Sant Joan de Déu, que ja superen el centenar, i l'empitjorament de la situació epidemiològica obliga la Fundació Althaia a fer un pas més en les restriccions en l'acompanyament de pacients ingressats. A partir de demà, 5 de gener, cap malalt hospitalitzat podrà estar acompanyat, excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, i pacients que es troben en situació de delírium o en procés de final de vida.

L'objectiu principal és preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la pròpia activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

Aquesta mesura encara més restrictiva, que afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, es pren per un clar empitjorament de la situació sanitària a nivell hospitalari provocada per la pandèmia i que està suposant un fort increment de la pressió assistencial. I és que el nombre de pacients hospitalitzats a les àrees d'aïllament de la Fundació Althaia a causa de la covid-19 ja suposen el 37% dels malalts.

En concret, hi ha 116 ingressats, xifra a la qual no s'havia arribat durant la segona onada, i que ha pujat de manera notable des de final d'any, quan hi havia 87 pacients ingressats. En les darreres 48 hores hi ha hagut 3 defuncions més, que suposen 226 defuncions acumulades es de l'inici de la pandèmia, i s'han donat un total de 1.549 altes, també una dada acumulada.

Càrrega assistencial

Aquest augment de pacients ingressats està comportant una forta càrrega assistencial per als professionals. Cal tenir en compte que a banda d'augmentar les unitats d'aïllament, també està sent necessari incrementar els recursos professionals que s'han de dedicar a l'atenció d'aquests pacients amb el suport a UCI i hospitalització de professionals mèdics i d'infermeria d'altres àrees i especialitats.

En paral·lel, la situació epidemiològica al Bages-Solsonès en els darrers 7 dies presenta un risc de rebrot de 774, molt per sobre de la mitjana catalana que és de 500, i una RT de 1,30, per tant, amb un risc important de contagi.



Informació a familiars i punt d'intercanvi d'objectes

Per assegurar que les famílies estiguin informades de la situació i l'evolució dels pacients es compta amb un circuit d'informació. Així, sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a un familiar o a la persona de referència que s'indiqui.

A banda, i per tal que hi pugui haver un contacte entre familiars i pacients, ja hi ha habilitat un punt d'intercanvi d'objectes personals ubicat al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 8.00 a 13.00 hores de dilluns a diumenge. D'aquesta manera, els familiars podran fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.



Màxima col·laboració

La Fundació Althaia demana a la població que faci un bon compliment de les mesures d'higiene i seguretat per evitar la propagació de la covid-19.

També recorda que per entrar a qualsevol dels centres assistencials de la institució és necessari portar sempre mascareta quirúrgica. Està totalment prohibit entrar sense mascareta i en cap cas es pot estar dins de les instal·lacions amb la mascareta baixada o col·locada indegudament.