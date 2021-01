Manresa s'il·lumina amb el primer espectacle fet amb drons a Catalunya

La llum de 50 drons va il·luminar ahir el cel de Manresa en el primer espectacle fet amb drons a Catalunya. Coincidint amb el segon dia del Parc dels Reis a la ciutat, el cel de Manresa va acollir el «Drone Show Nadal Art».

En un any en què s'ha hagut d'adaptar el programa de les festes nadalenques a la situació sanitària actual, l'empresa Flock Drone Art Barcelona va portar a la ciutat un espectacle inèdit fins ara a Catalunya, que es va poder veure des dels balcons, finestres de la ciutat o, fins i tot, en directe per Internet.

Des de l'exterior del camp del Futbol Club Pirinaica, una cinquantena de drons van volar a uns 50 metres d'alçada per recrear figures nadalenques al ritme de la música.

Es van fer dos passis de dotze minuts, un a les 19 h i un a les 20 h, on no van faltar figures tradicionals com l'estrella de Betlem, les corones de Ses Majestats els Reis d'Orient o un cor amb la M de Manresa. Tot i això, una de les figures estrella de l'espectacle va ser un ren animat que, mitjançant la sincronització de les potes, semblava estar caminant per sobre de les teulades de part de la ciutat.

L'espectacle, segons el responsable de l'empresa dissenyadora del xou, Fran Arnau, vol instaurar una nova manera de comunicar i de realitzar espectacles de llum d'una forma sostenible pel medi ambient.

Amb aquesta nova fórmula, es pretén aprofitar també per donar una «rebuda diferent de l'habitual als Reis d'Orient», al mateix temps que es busca «emocionar a tothom que ho contempli i que, per uns minuts, puguin oblidar la situació sanitària actual», afirma el responsable de l'empresa creadora de l'espectacle.

Per a la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, es tracta d'una mostra que va en la línia de convertir Manresa en una «ciutat de llum». Al mateix temps, tant l'espectacle de llums fet per drons com el Parc Reial han permès a la ciutat generar «noves formes de celebrar la festivitat de Reis, que en un futur podrien coexistir amb les tradicionals», conclou Crespo.