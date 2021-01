Un ull a cada extrem del sud de Manresa

Aquesta imatge de la plaça del Mil·lenari permet veure tots els carrers que hi van a parar

Aquesta imatge de la plaça del Mil·lenari permet veure tots els carrers que hi van a parar FOTO VERT

Tres imatges més per al catàleg de panoràmiques impossibles per a l'ull humà que crea el fotògraf manresà Joaquim Vert a base d'acoblar instantànies mitjançant l'ordinador -feina de la qual s'encarrega la seva filla Montse Vert- per aconseguir efectes de visió en 180 graus. En aquesta ocasió són vistes de l'interior de la basílica de la Seu, de l'exterior de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la plaça del Mil·lenari.

Són tres imatges inèdites d'espais emblemàtics del sud de la ciutat. La imatge de la rotonda del Mil·lenari, amb l'escultura d'Enric Pladevall, permet veure des del pont del Congost fins al de Sant Francesc. La de la Seu mostra l'interior de la basílica des de terra fins a les claus de volta. La de l'Hospital Sant Joan de Déu abasta des de Collbaix fins a Cal Gravat.

La foto de l'interior de la Seu s'ha fet amb tres imatges verticals acoblades. La de la plaça del Mil·lenari és el resultat de quatre imatges verticals. La fotografia de Sant Joan de Déu la formen quatre imatges horitzontals.