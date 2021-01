El Campi qui Jugui tanca la seva 35a edició amb prop de 2.500 assistents

El Campi qui Jugui, que va obrir les seves portes el passat 27 de desembre i que s'ha allargat fins aquest dilluns, ha clos l'edició d'enguany amb un concert del grup musical infantil Xiula al teatre Kursaal. El Saló de la Infància i la Joventut -que enguany ha arribat a la seva 35a edició i que, any rere any, aplega centenars d'infants de Manresa i de la Catalunya Central- s'ha realitzat en un format especial, amb l'objectiu d'adaptar-se a les mesures sanitàries anticovid. En total, han estat prop de 2.500 persones les que han gaudit del certamen.

A diferència de les edicions anteriors, el Campi ha combinat dos formats: el presencial i virtual. En primer lloc, els infants han pogut gaudir de diferents espectacles (titelles, màgia, música i circ) que s'han representat a l'Anònima, amb dos passis diaris (un a les 17 h i l'altre a les 19 h). En total, hi han assistit 1.346 persones. Al mateix temps, aquestes actuacions s'han pogut seguir en directe des del canal de YouTube del Campi Qui Jugui, que ha acumulat més de 500 visualitzacions. A la sortida dels espectacles, l'organització ha donat un paquet taller a cada infant perquè el pogués fer a casa. En total, s'han confeccionat 1.120 paquets.

A banda dels espectacles a l'Anònima, l'edició d'enguany també ha comptat amb un escape room virtual i familiar, en el qual s'hi van connectar 115 persones, i un joc de pistes per conèixer diferents racons emblemàtics de la ciutat, que va comptar amb la participació de 168 persones, repartides en 29 grups bombolla.

El cost de les entrades ha estat de 2 euros per persona (els infants de 0 a 3 anys no han hagut de pagar). Entre els espectacles de l'Anònima i el joc de pistes, s'han recollit més de 2.800 euros, que es destinaran a projectes infantils i socials de la ciutat. Al llarg dels propers mesos s'anunciarà l'entitat o entitats beneficiàries.



Traca final per celebrar els 35 anys del Campi

Xiula ha estat l'encarregat de tancar el certamen d'enguany. El popular grup musical ha protagonitzat aquest dilluns dos concerts al teatre Kursaal (un a les 12 h i un altre a les 18 h) que han fet les delícies de xics i grans. Prèviament als espectacles, s'ha projectat un breu audiovisual que ha repassat els 35 anys del Campi qui Jugui. Les persones assistents també han pogut veure cartells d'edicions anteriors al vestíbul del teatre. La sessió del matí ha comptat amb prop de 400 espectadors, mentre que la de la tarda ha fet el ple amb 400 entrades venudes.

El Campi qui Jugui, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Campi qui Jugui, formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència, ha comptat amb el suport econòmic de l'Obra Social La Caixa i la col·laboració d'Imagina't, el Servei d'Atenció Integral, SIAD Manresa i Audire. El muntatge dels espectacles ha anat a càrrec de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i la creació dels tallers i els paquets infantils (perquè els infants poguessin fer els tallers a casa) han estat organitzats pel CAE i la fundació La Xarranca.

L'Associació Campi qui Jugui i l'Ajuntament de Manresa fan una valoració molt positiva de l'edició d'enguany i agraeixen la confiança i la tasca realitzada per part de totes les entitats, artistes i agents implicats. El consistori i l'associació també estan satisfets amb el resultat d'aquest nou format, que s'ha hagut d'adaptar a les mesures anti-Covid, i per haver pogut contribuir a mantenir viu el sector cultural, molt afectat per la Covid-19.