Tímides millores al parc de Sant Ignasi conviuen amb la deixadesa general

El parc de Sant Ignasi és una de les zones verdes oblidades i ignorades de Manresa. Recentment s'hi han dut a terme tímides obres de millora que han quedat en això, en tímides. Continuen convivint en un ambient més aviat degradat en el qual es pot veure, per exemple, els budells d'una farola. Si a més a més es té en compte que al mig del parc hi ha una llar d'infants amb nens i nenes de 0 a 3 anys, el cas de la farola no queda en anècdota, sinó en un perill real.

La bona notícia és que la caseta que hi havia en un dels extrems del parc, just a l'entrada posterior de la llar d'infants, s'ha enderrocat. Es va construir fa una trentena d'anys com a lavabos públics. Posteriorment es va convertir en magatzem dels operaris de jardineria que treballen el parc i el seu entorn, que hi desaven eines i material. Fins que els robatoris es van convertir en massa habituals i va quedar abandonada.

Durant anys hi han fet estada sense sostre i ha servit de cau per fer-hi botellons. L'interior era ple de llaunes, ampolles, plàstics i escombraries en general.

La llar d'infants i els veïns de la zona feia anys que reclamaven que s'aterrés. S'havien cansat de trucar a la Policia Local per aldarulls a la zona i els Bombers hi havien hagut d'intervenir en més d'una ocasió perquè s'hi havia calat foc. I finalment així ha sigut. De la caseta ja no en queda rastre. Una excavadora en va tenir prou amb un parell de matins per tirar-la a terra, abocar la runa dalt d'un camió i fer-la desaparèixer.

La mateixa excavadora va arranjar el sender principal que creua el parc, el que va de l'entrada principal, al carrer Ignasi Domènech tocant a l'avinguda Francesc Macià, fins pràcticament davant la llar d'infants. Va escampar sorra per terra i posteriorment una piconadora va acabar de compactar el ferm. El camí era boterut i ple de xaragalls. No tan sols el fan servir els usuaris de la llar d'infants sinó també molta gent que fa drecera i va de l'avinguda Francesc Macià al carrer Viladordis, i a l'inrevés.

L'últim cop que l'Ajuntament va fer millores al parc va ser a finals del 2014. Va refer l'escala de travesses que comunica l'entrada del parc amb l'avinguda Francesc Macià, es va millorar l'accés al recinte per l'entrada del carrer Viladordis i es van renovar i enjardinar dos parterres.

Al costat de les últimes millores, però, hi conviu la deixadesa. L'esmentada farola, a tocar d'una de les entrades principals de la llar d'infants, amb les caixes de connexions i el cable elèctric al descobert, o bé un desguàs tapat d'una forma deficient i ocult per les fulles del pins que ha causat més d'un ensurt a famílies de la llar d'infants. En almenys una ocasió a un nen s'hi ha enfonsat.

Camins en mal estat, com el que mena a un dels parcs infantils de la zona barrat des del carrer Viladordis amb tanques rovellades de tan temps que hi fa que hi són, són altres exemples de la decadència a la que sembla que estigui abonat el parc. Qui en fa més ús són propietaris de gossos que per norma general els deixen córrer pel recinte sense tenir-los lligats, sobretot els vespres i els estius. Del parc en té cura un equip de jardineria que sovint ha de fer més tasques de neteja que no pas de conservació de la zona verda.

Donen vida al parc les tres àrees de jocs infantils que hi ha al seu interior, dues d'elles al cantó del carrer Viladordis i un a l'entrada pel carrer Ignasi Domènech, i també les pistes de petanca que acostumen a omplir-se a primera hora de la tarda.

El parc de Sant Ignasi està pendent que un dia o un altre sigui un veritable pulmó verd de la ciutat i al mateix temps el nexe d'unió de diversos barris de Manresa com el de les Escodines, Vic-Remei, Sagrada Família i Centre Històric, amb la Fàbrica Nova com a eix central.

El projecte inicial de Fàbrica Nova preveia que tot el recinte es convertís en una gran àrea verda amb l'equipament al mig, habitatges a un cantó i a l'altre i amb un aparcament subterrani.

De moment, però, les millores a l'entorn de Fàbrica Nova es porten a terme a l'altre extrem del parc, al que dona a la Via de Sant Ignasi. Per primera vegada les obres han entrat al recinte fabril per fer una nova alineació de l'avinguda Bertrand i Serra amb el carrer Sant Joan d'en Coll. Ara han quedat encarats. És una alternativa de circulació paral·lela a la carretera de Vic que va de sud a nord de la ciutat. Les obres també permetran als vianants guanyar espai públic, tan en voreres com amb la nova plaça del Remei, fins ara un aparcament de cotxes.