Tres morts en 48 hores a Althaia i rècord d'hospitalitzats durant la segona onada

Tres persones més han mort a la Fundació Althaia de Manresa per covid-19. Ho van fer durant les 48 hores anteriors i són les primeres víctimes mortals de l'epidèmia que es fan públiques enguany per deixar clar que al nou any continua plenament vigent la crisi sanitària que es va iniciar el març passat.

Amb aquestes víctimes mortals ja han perdut la vida a Althaia per l'epidèmia 226 persones. A l'espera que avui l'Hospital de Sant Andreu faci públiques les dades de seguiment de l'epidèmia durant la darrera setmana, el nombre de persones que han mort per covid als centres assistencials de la ciutat és de 327.

Cal recordar que el 15 de desembre es va superar la barrera de les tres-centes morts i en pocs dies s'han sumat prop d'una trentena.

Però aquesta no és l'única notícia dolenta. El nombre d'ingressats per l'epidèmia ha arribat a la xifra rècord de la segona onada: 116.

Aquest volum d'ingressats en les àrees d'aïllament suposa el 37% dels malalts.

A finals d'any hi havia 87 ingressats per covid-19. I previsiblement encara han d'arribar nous ingressos fruits de l'augment del contacte social per les festes nadalenques.

Davant d'aquesta situació, la Fundació Althaia va fer públic ahir que es restringia encara més l'accés a les seves instal·lacions a partir d'avui.

És un pas més enllà de les restriccions que van entrar en vigor el dia 28 de desembre i el que es fa és limitar les excepcions a la regla general de que els malalts no poden estar acompanyats.

A partir d'avui cap malalt hospitalitzat podrà estar acompanyat, excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, i pacients que es troben en situació de delírium o en procés de final de vida.

Althaia ha donat fins ara 1.549 altes a malalts de coronavirus, vint-i-dos més que el dia 30 de desembre.

Aquesta és una dada més que dona idea del volum de treball que ha d'afrontar el personal sanitari sense comptar la resta de patologies i fronts assistencials.

Per tot plegat, s'ha decidit limitar l'accessibilitat. L'objectiu principal és preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la pròpia activitat assistencial.

La mesura afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, es pren per un clar empitjorament de la situació sanitària a nivell hospitalari provocada per la pandèmia i que està suposant un fort increment de la pressió assistencial. Aquest augment de pacients ingressats està comportant una forta càrrega assistencial per als professionals. Cal tenir en compte que a banda d'augmentar les unitats d'aïllament, també està sent necessari incrementar els recursos professionals que s'han de dedicar a l'atenció d'aquests pacients amb el suport a UCI i hospitalització de professionals mèdics i d'infermeria d'altres àrees i especialitats.

Per assegurar que les famílies estiguin informades de la situació i l'evolució dels pacients es compta amb un circuit d'informació. Sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a qui indiqui.

Ja hi ha habilitat un punt d'intercanvi d'objectes personals ubicat al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 8.00 a 13.00 hores de dilluns a diumenge.

D'aquesta manera, els familiars poden fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.