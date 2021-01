A Manresa hi ha 136 ingressats per covid, 24 més que fa una setmana

A Manresa hi ha 136 ingressats per covid, 24 més que fa una setmana | Mireia Arso

No s'ha arribat a una xifra rècord d'ingressats per coronavirus en centres assistencials de Manresa en aquesta segona onada de la pandèmia, però l'afectació creix. Hores d'ara, entre Althaia i Sant Andreu sumen 136 hospitalitzats per covid-19, vint-i-quatre més que fa una setmana.

La xifra més elevada d'aquesta segona onada de la pandèmia a Manresa ha estat de 156 hospitalitzats el 17 de novembre, dels quals 79 Althaia i 77 Sant Andreu. La xifra va anar de baixa fins estar per sota del centenar el 15 de desembre, però a partir d'aquell moment va començar a engruixir-se.

Les previsions que alertaven de l'augment de l'afectació pel coronavirus a causa de l'augment dels contactes socials s'estan complint i caldrà veure si porten de bracet un augment encara més considerable dels ingressos.

I el problema no és només la xifra d'ingressats sinó la pèrdua de vides humanes que se'n deriva.

Durant la darrera setmana han mort cinc persones a causa de l'epidèmia als centres assistencials de la ciutat, totes elles a Althaia. Del 29 de desembre al 5 de gener hi ha hagut cinc víctimes mortals més, el que ha elevat la xifra total a 327 defuncions, de les quals 226 a Althaia i 101 a Sant Andreu.

Una altra dada molt il·lustrativa de l'afectació de l'epidèmia han estat les 58 altes que s'han donat durant els darrers set dies.

Fins ara s'han donat 1.677 altes, de les quals 1.566 a Althaia i 111 a Sant Andreu.

Si se sumen totes les magnituds se superen els dos mil ingressos a causa de l'epidèmia i si no arriba l'aturador les xifres continuaran enfilant-se.



97 morts més a Catalunya



El departament de Salut ha informat de 97 noves morts a Catalunya, el que eleva la xifra total a 17.320.

Entre el 26 de desembre i l'1 de gener es van declarar 246 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 265.

Hi ha 2.089 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 5 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 408 persones, 16 més que el dia anterior.

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,45 a Catalunya, 18 centèsimes més que el dia anterior, segons les últimes dades del Departament de Salut.

El risc de rebrot també ha pujat, concretament 52 punts, fins als 552, però la incidència a 14 dies ha baixat de 409,14 a 396,39. En paral·lel, s'han declarat 3.734 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 375.971. El 9,55% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 364 entre el 19 i el 25 de desembre i ha pujat fins a 552 en l'últim interval. Pel que fa a la velocitat de transmissió, va pujar en les últimes hores d'1,27 a 1,45. La setmana anterior estava en 1,12.

Pel que fa als casos positius confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 26 de desembre a l'1 de gener n'hi va haver 17.232, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 13.400.