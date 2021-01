Manresa s'apunta a la marató de sang entre el 8 i el 15 de gener

La seu fixa del Banc de Sang i Teixits a l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha apuntat a la marató de sang que es fa a Catalunya del 8 al 15 de desembre. L'horari d'obertura és de 9 a 2 i de 3 a 5 (els dies 9 i 10 romandrà tancada) i cal reservar cita a donarsang.gencat.cat

El lema d'aquesta marató és ´Donar sang és una altra pel·lícula'. Els donants seran rebuts amb una catifa vermella als espais de donació dels hospitals i amb crispetes per fer-la més entretinguda. La pandèmia fa que hi hagi una alta necessitat de sang als hospitals amb la reprogramació d'intervencions i amb tractaments ajornats. Abans d'ahir hi havia sang a Catalunya per als següents cinc dies, quan el nivell òptim són deu.