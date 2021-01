El Casal de la Font reitera el temor a perdre part del pati de la residència

La junta del Casal de la Gent Gran del barri de la Font dels Capellans de Manresa considera que no s'ha tingut en compte el benestar dels residents de l'equipament, i qualifica de paper mullat l'interès de l'Ajuntament per la gent gran. Fa uns dies el mateix Casal va expressar el seu malestar perquè les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, que ha de connectar el carrer Viladordis i la rotonda Prat de la Riba, a la Pujada Roja, eliminaran part del pati, segons han denunciat (veure Regió7 del 31 de desembre).

Els responsables del Casal afirmen que «Manresa és ciutat amiga de la gent gran, que té un consell municipal de la gent gran» i que «tots vetllen pel benestar dels nostres avis». En canvi asseguren que el projecte de l'avinguda Països Catalana afectarà més d'un 50 % el jardí i la zona verda de la residència, que quedarà «envoltada pel moviment de cotxes» que generarà la nova via de circulació. Denuncien que ni la direcció de la residència ni la junta del Casal va estar informada d'aquesta circumstància.

A partir d'aquí es demanen «per on passejaran els avis residents?». I també què passarà amb les totes les activitats que el Casal organitza al jardí, o amb la gent que acostuma a jugar-hi a petanca. Temen que no es puguin continuar fent. Finalment la junta del Casal es pregunta si a l'Ajuntament de Manresa li sembla bé que això estigui passant.

El president de l'entitat, Ramon Roure, va denunciar a aquest diari que el pati és un actiu de la residència de gent gran perquè hi ha usuaris que hi surten «ja que és un lloc agradable i també s'hi porten a terme diverses activitats». Actualment a la residència hi viuen 51 persones. Les obres de prolongació de l'avinguda s'estan duent a terme just arran de la part del darrera de la residència.