Crida institucional a Manresa per frenar la situació d'«emergència» per l'expansió del virus Autoritats municipals i sanitàries a la Sala de Columnes de l'Ajuntament

La Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa ha acollit una roda de premsa "excepcional" per donar resposta a una situació "clarament d'emergència", en paraules de l'alcalde Marc Aloy, que ha posat davant dels micròfons autoritats municipals i sanitàries.

L'alcalde Marc Aloy; Manel Jovells, director general d'Althaia; Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central i representants de grups municipals han tancat files per traslladar a la ciutadania la gravetat de la situació, agrair els esforços del personal sanitari i la ciutadania durant els darrers deu mesos i demanar més implicació de la població.

L'alcalde Marc Aloy ha celebrat per una banda que a Manresa no hi hagi brots en residències, on hi ha la població més vulnerable, però ha alertat que l'altra cara de la moneda és que "el virus està molt escampat".

En una situació d'increment de casos, més de mig miler en dues setmanes, i amb l'augment de contactes socials de les festes, la temença és que encara pugui esdevenir "molt més complexa", perquè "el virus està en plena expansió. La situació a Manresa és clarament d'emergència", va reblar.



1.500 transmissors asimptomàtics

L'alcalde va explicar que amb entre un 1% i un 2% de portadors del virus asimptomàtics detectats això implica que a Manresa hi ha "entre 1.000 i 1.500 persones que no ho saben i són portadors del virus". Són persones que si no prenen totes les mesures de seguretat estan contagiant.

El director general d'Althaia, Manel Jovells, va insistir en l'agraïment als treballadors de la sanitat i molt especialment als que lluiten a primera fila contra el virus i va recordar que la fundació assistencial treballa per donar respostes a les afeccions habituals a banda de la lluita contra la covid i això tensiona el sistema sanitari a mesura que creix l'afectació per la pandèmia.

Jovells va transmetre la "preocupació" per l'increment de visites i ingressos que en els pitjors suposa un augment de l'ocupació dels llits d'UCI.



Per què Manresa té dades pitjors?

Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central, ha estat la que ha donat resposta a una pregunta clau: per què Manresa té pitjors dades de risc de contagi i incidència per habitant que moltes altres ciutats? La resposta va ser que no es va poder baixar els números d'afectació de la segona onada tant com hauria estat necessari i això ha fet que l'inici de la tercera onada hagi partit de xifres més elevades.

Sabater va avançar que es valora fer algun altre cribratge a la ciutat on el virus es troba "molt escampat".

Sabater va lamentar que de forma vinculada a ponts i festivitats no tothom s'ha comportat "com tocaria" i és necessari "aplanar la corba perquè no podem seguir així", per les derivades que comporta de cara a l'assistència primària i hospitalària.