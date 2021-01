Cues davant les pastisseries per poder tastar el típic tortell de Reis

El tortell de reis manté els seus adeptes. Els darrers dies i sobretot ahir es van repetir les cues a la major part de pastisseries de Manresa i també d'arreu de Catalunya per adquirir les tradicionals postres del dia de Reis. En alguns casos fins i tot es va instal·lar estufes al carrer per fer més còmoda l'espera, com és el cas de la pastisseria El Cigne del carrer Barcelona (imatge). A Barcelona el Gremi de Pastissers preveia vendre un milió de tortells.