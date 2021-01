Honda Maquinària cedeix a la UPC Manresa un motor de quatre temps i amb elevades prestacions

Arxiu Particular

Imatge del motor que ha estat cedit Arxiu Particular

Honda Maquinària, líder del mercat europeu en petita maquinària per a jardineria, agricultura, indústria i oci, ha signat un acord amb l'Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM) per a la cessió d'un motor Honda GX390UT2, adequat per una gama àmplia d'aplicacions d'alt rendiment en equips de construcció i altres aplicacions industrials, especialment en aquells en que les condicions de pols són severes.

Es tracta d'un motor de quatre temps de gasolina, monocilíndric, de 390 cc de cilindrada que destaca per les seves elevades prestacions, per un nivell molt baix d'emissions i per una alta eficiència energètica.

Arran de l'acord, Honda ha cedit aquest motor, durant quatre anys, a fi que el pugui utilitzar l'estudiantat del Grau en Enginyeria d'Automoció en la part més pràctica dels estudis.

En concret, l'estudiantat farà servir aquest motor per obtenir les corbes de parell, potència i consum específic en el banc de proves de motors del que disposa el Laboratori de Motors Tèrmics de la UPC Manresa. D'aquesta forma podrà experimentar amb dades reals el comportament del motor quan aquest està sotmès a càrregues i règims de revolucions diferents.

L'automoció és un dels sectors industrials més globalitzats i competitius. Constantment s'incorporen innovacions i millores tècniques en aspectes com la seguretat, l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Amb una forta tradició a Catalunya, ha esdevingut un sector estratègic en el qual hi són presents alguns dels primers fabricants internacionals i un gran nombre d'empreses proveïdores de components i de serveis que, en conjunt, representen un volum important de les exportacions. Es preveu una demanda anual de 100 enginyers i enginyeres fins al 2030 en aquest sector.

A través del grau en Enginyeria d'Automoció, la UPC a Manresa vol respondre a la demanda de la indústria de professionals de l'enginyeria amb coneixements molt específics, que dominin a fons tant el producte —l'automòbil i els seus components— com també el procés, és a dir, la producció i la gestió. L'objectiu és disposar d'enginyers i enginyeres especialitzats, amb una visió integral de la indústria i de la cadena de valor.

El grau aporta fonaments científics sòlids i formació avançada en matèries tan diverses com el disseny, la ciència dels materials, la mecànica, l'electricitat, l'electrònica i l'ús de les TIC, totes aplicades al món de l'automoció. Una part important dels estudis es dedica a tecnologies innovadores com la propulsió elèctrica i híbrida o el vehicle autònom. La formació es complementa aprofundint en aspectes relacionats amb l'organització industrial, com ara la gestió de la qualitat.

Per a dur a terme aquesta formació, la UPC Manresa disposa d'un Laboratori d'Automoció dotat amb equipament divers, com ara el banc de proves de motors.



Sobre Honda Maquinària (Power Products)

Honda, amb 70 anys d'història a l'esquena, és el major fabricant de motors del món, amb una producció anual de 31,2 milions d'unitats.

És mundialment reconegut per la seva capacitat de lideratge en el desenvolupament i producció d'una àmplia gamma de productes que incorporen les més altes tecnologies.

Des de la seva fundació, Honda no ha deixat de plantejar-se nous reptes, basant-se sempre en els seus principis fundacionals com són "El respecte a l'individu" i "Les tres alegries: comprar, vendre i crear". Aquests reptes l'han portat a ser líder mundial en el mercat de motocicletes, a ser una marca guanyadora en l'esport de motor, a desenvolupar el robot humanoide Honda Asimo i fins i tot a solcar els aires amb l'Honda Jet.

L'importador exclusiu per a la divisió Power Products d'Honda a Espanya és l'empresa catalana Greens Power Products, SL, establerta a la Garriga des de 1974. Després de 41 anys treballant amb Honda, la qualitat dels seus productes i la seva excel·lent implantació al mercat espanyol, amb unes vendes acumulades fins a la data d'un milió i mig d'unitats, certifica que l'elecció de la marca per part de l'empresa catalana va ser més que encertada.



Sobre la Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d'Europa.

A l'EPSEM, centre docent del Campus de la UPC Manresa, s'imparteixen els estudis de grau en Enginyeria Minera, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines. També s'ofereixen el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.

La UPC Manresa és un centre universitari referent en l'àmbit de la tecnologia, tant nacional com internacionalment, on es fa recerca i on es formen enginyers i enginyeres des del 1942.