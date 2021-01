Fem Manresa diu que ha «faltat autocrítica» en la roda de premsa d'aquest dijous i per això no han assistit

Fem Manresa ha explicat en un comunicat que no ha assistit a la roda de premsa extraordinària de l'Ajuntament de Manresa d'avui, dedicada a la greu situació epidemiològica que pateix la ciutat, perquè "demanar únicament més responsabilitat individual als ciutadans, avui, no és el que tocava".

Des de Fem Manresa expliquen que comparteixen la preocupació pels alts índex de contagi actuals, però no estan d'acord en "seguir apel·lant, únicament, a la responsabilitat individual per fer-hi front". El grup municipal diu que en la roda de premsa hi ha hagut "zero autocrítica i cap proposta per part de l'administració ni cap posicionament per demanar mesures clares a la Generalitat".

Per altra banda, el director general d'Althaia, Manel Jovells, ha insistit en l'agraïment al personal sanitari i ha recordat que la fundació assistencial treballa per donar respostes a les afeccions habituals a banda de la lluita contra la covid i això tensiona el sistema sanitari.

Fem Manresa lamenta que el sistema sanitari no tingui prous recursos per fer front a la covid-19 i expliquen que cal apostar pels cribratges massius a la població: "és imprescindible una campanya informativa sobre la vacunació, perquè tothom estigui suficientment informat i no tingui por a vacunar-se. Cal fer inspeccions laborals als centres de treball, focus de contagis importants, i reforçar i ampliar les inspeccions als establiments oberts al públic, per assegurar que totes compleixen amb les mesures de seguretat sanitàries adequades.