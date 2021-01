Tres morts més eleven a sis les vides que la covid s'ha endut d'Althaia el 2021

La Fundació Althaia ha comunicat tres defuncions més a les seves instal·lacions a causa de l'epidèmia de coronavirus que sumades a les tres morts de les què va informar dilluns sumen sis víctimes mortals en aquests primers dies del 2021.

En total, als centres assistencials de la ciutat s'han produït 330 defuncions a causa de l'epidèmia, dels quals 229 a Althaia i 101 a Sant Andreu.

Tenint en compte que el 15 de desembre s'havien comptabilitzat 302 morts, aquestes 28 defuncions en tres setmanes donen una idea molt clara de l'enorme cost en vides humanes que està tenint a la ciutat la covid-19.

És precisament aquesta situació la que ha forçat Althia a incrementar les restriccions en l'acompanyament de pacients hospitalitzats.

El fort increment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l'àrea de crítics de l'Hospital Sant Joan de Déu, que superen el centenar, i l'empitjorament de la situació epidemiològica ha obligat la Fundació Althaia a fer un pas més en les restriccions en l'acompanyament de pacients ingressats. Hores d'ara cap malalt hospitalitzat podrà estar acompanyat, excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, i pacients que es troben en situació de delírium o en procés de final de vida.

L'objectiu principal és preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la pròpia activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

Aquesta mesura encara més restrictiva, que afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, es pren per un clar empitjorament de la situació sanitària a nivell hospitalari provocada per la pandèmia i que està suposant un fort increment de la pressió assistencial.