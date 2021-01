La futura delegació del Govern serà un pis més alta que l'edifici que hi ha ara

Recreació de com quedarà, on s'aprecia que l'alçada iguala la dels antics jutjats

Recreació de com quedarà, on s'aprecia que l'alçada iguala la dels antics jutjats gdc

La futura delegació de la Generalitat a la Catalunya Central tindrà un pis més d'alçada que les cases que han d'anar a terra per deixar lliure l'espai on es construirà. La comparació entre la imatge actual de l'espai situat entre el carrer de la Codinella, el de Galceran Andreu i la Baixada de la Seu i la imatge que recrea com quedarà una vegada acabat (ambdues al costat) és eloqüent.

Mirat des de la passarel·la de les Escodines, per la banda esquerra (on hi ha la basílica de la Seu) l'edifici nou és un pis més alt (en té cinc d'alçada) que la casa que hi ha actualment, mentre que a la banda dreta, tocant al carrer de Galceran Andreu, recupera l'alçada de quatre pisos per quedar alineat amb les altres cases del vial amb què conviurà. Cal dir que, a la banda esquerra, l'alçada que guanya el situa a la mateixa que la que té l'edifici dels antics jutjats. Un edifici que ampliarà la nova edificació que s'aixecarà al seu costat una vegada s'executi l'enderroc de les cases números 6, 10 i 12 del carrer de Galceran Andreu. També ocuparà un petit solar que hi ha entre la casa número 12 i els antics jutjats.

Eliana Crubellati, una de les arquitectes del projecte que va guanyar el concurs convocat per la Generalitat, apunta que l'alçada ja venia regulada a les bases del concurs i que l'espai nou d'aprofitament amb el nou pis s'explica pel fet que es tracta d'un edifici amb una superfície d'ocupació que ho demanava, tot i que el perfil d'intervenció que els venia donat encara hauria pogut ser superior.

Per què s'entengui, quan la Generalitat va publicar les bases del concurs va fixar la volumetria màxima que podia ocupar l'edifici i aquesta volumetria permetia arribar als cinc pisos. Per altra banda, indica l'arquitecta, aquesta alçada màxima no la va fixar la Generalitat sinó l'Ajuntament.

Actualment, s'estan finalitzant els primers sondeigs a les parets i terres per redactar un informe que ha d'anar a la comissió de patrimoni per tal que l'avaluï. Aquest informe és el que indicarà el valor dels elements patrimonials dels edificis que s'enderrocaran, atès que són antics; dels anys 1803, 1849 i 1859. També, de la paret del casal barroc que van ocupar els antics jutjats, que es va acabar de construir el 1671 i a on es van fer reformes i ampliacions a finals dels segles XIX i XX. És la paret que es foradarà per poder accedir des del pati interior de la nova edificació fins a davant de la Seu.

Un cop la comissió de patrimoni emeti el seu veredicte es podrà procedir a fer els enderrocs. El següent pas serà fer prospeccions arqueològiques al solar resultant perquè es tracta d'una zona que podria oferir troballes sucoses.

Per adjudicar la redacció del projecte i de la direcció de les obres, Infraestructures.cat -l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions- va fer un concurs d'idees amb dues voltes. El novembre del 2019 es va fer una primera volta en la qual es van presentar 48 avantprojectes. Les cinc propostes millor puntuades van passar a una segona fase i la que va obtenir la puntuació més alta, 87 sobre 100, va ser la presentada per la UTE formada per CDB Arquitectura i RFArq Arquitectos, a qui la Generalitat va adjudicar formalment el projecte el 27 de febrer de l'any passat. En aquesta adjudicació, però, la covid també hi ha tingut protagonisme i no va ser fins el mes passat que es va fer públic el projecte.

La nova seu de la Generalitat s'ubicarà en un indret molt especial de Manresa, al turó del Puigcardener, que és on es va originar la ciutat. Tindrà capacitat per allotjar fins a 250 treballadors, procedents de les dependències que ara hi ha repartides per la ciutat, la qual cosa suposarà que la Generalitat deixarà de pagar un milió d'euros anual en concepte de lloguers, de serveis de manteniment i de subministraments. A més, segons va explicar el Govern català quan es va presentar el projecte, també podrà acollir els serveis territorials pendents de desplegar al territori.

La superfície construïda serà de 7.083 m2, inclosos els 537 m2 de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que hi haurà als baixos amb entrada pel carrer de la Codinella, i tindrà un pressupost d'execució de l'obra de 12.579.950 euros.