L'Ajuntament de Manresa demana extremar les precaucions davant la possibilitat que nevi

L'Ajuntament de Manresa demana extremar les precaucions davant la possibilitat de nevades d'aquest cap de setmana, que podrien afectar la ciutat. La Generalitat de Catalunya ha activat el Pla Especial d'Emergències per Nevades (Neucat) en fase d'alerta a causa de les possibles nevades, que poden ser generalitzades arreu del país. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, és previst que la neu comenci a caure aquest vespre per l'extrem sud de Tarragona i que a partir de mitjanit i ben entrada la matinada la nevada pugui afectar ja qualsevol punt de Catalunya, amb gran variabilitat de la cota de neu.

Es recomana limitar al màxim la mobilitat, que es recorda que ja està afectada per les mesures restrictives per frenar la covid-19. En cas de necessitat de desplaçament, cal recordar l'ús de les cadenes. A més a més, es demana especial precaució per la possibilitat de gelades amb el consegüent risc per la circulació viària. Podeu consultar actuacions a fer, consells i recomanacions per nevades en aquest enllaç.

Davant de la possible nevada i davant de les baixes temperatures d'aquests darrers dies, l'Ajuntament de Manresa ha estat efectuat de manera preventiva esteses de sal de desgel en aquells vials de la ciutat més sensibles amb aquests fenòmens meteorològics, com ara la carretera de Sant Joan (corba del Congost), el carrer de Gaudí, el carrer de Circumval·lació (rampa Sindicat), els accessos a Sant Pau, la carretera de Santpedor, la carretera del Pont de Vilomara, els accessos a Bufalvent i el camí de la Gravera, entre altres. Al magatzem municipal, es disposa d'un estoc de sal de desgel i el personal de la brigada de manteniment està preparat per treballar en cas que sigui necessari.

Es dona la circumstància que aquest hivern l'Ajuntament de Manresa ha estrenat un nou vehicle tot terreny equipat amb accessoris útils en períodes de baixes temperatures. Disposa d'una pala llevaneus a la part davantera i d'un nou escampador de sal de desgel i d'un dipòsit de càrrega de més capacitat del que hi havia fins ara a la part posterior.