Manresa continua sent la ciutat gran amb més casos nous de covid

Manresa es manté al capdavant de les ciutats de més de 50.000 habitants en quant a incidència acumulada a 14 dies del virus. Aquest índex mostra el nombre de nous casos confirmats per cada 100.000 habitants i a Manresa és de 706 entre el 22 de desembre i el 4 de gener.

Pel que fa a la resta de ciutats de més de 50.000 habitants a Reus és de 576; a Cerdanyola del Vallès,520; a Tarragona, 475; a Santa Coloma de Gramenet, 475; al Prat de Llobregat, 457; a Castelldefels, 445; a l'Hospitalet, 436; a Mataró, 430; a Sant Boi, 422; a Barcelona, 411; a Cornellà, 408; a Badalona, 404; a Rubí, 386; a Sabadell, 380; a Viladecans, 374; a Terrassa, 369; a Granollers, 366; a Girona, 364; a Sant Cugat, 296; a Vilanova i la Geltrú, 281; a Lleida, 273 i a Mollet del Vallès, 204.

A Manresa, durant els darrers catorze dies analitzats pel Departament de Salut, s'han confirmat per PCR o test d'antígens 565 nous positius.

Pel que fa al rànquing comarcal, la Cerdanya continua encapçalant la incidència acumulada a 14 dies de la malaltia, amb un índex de 1.907 per cada 100.000 habitants. El Bages ocupa la cinquena posició (631) i el Berguedà la sisena (589). Pel mig hi ha el Ripollès (1.360), la Conca de Barberà (832) i el Pla d'Urgell (662).

Al Bages són 1.141 els nous positius detectats en catorze dies i al Berguedà, 230.

Una altra dada rellevant és que Manresa és la tercera ciutat en risc de rebrot de les de més de 50.000 habitants

De les ciutats de més de 50.000 habitants, Manresa és la tercera en risc de rebrot, amb 872 punts, després de Reus (1.148) i Tarragona (992). Amb menys de 50.000 habitants la superen Igualada (959) i encapçala el rànquing, un dia més, Puigcerdà (3.209).

De la tria de municipis que fa el departament de Salut per fer el seguiment de l'epidèmia, també superen Manresa Vilafant (1.662), Palafrugell (1.654), Olesa de Montserrat (1.640), Molins de Rei (1.263), Sant Andreu de la Barca (1.091), Sant Joan d'Espí (1.044), Canovelles (957), Pineda de Mar (937) i Barberà del Vallès (929).

En relació a la mitjana catalana, que és de 615 punts de risc de rebrot i 1,46 de velocitat de propagació, Manresa la supera en risc (872) però no en velocitat (1,22).

L'única comarca de l'àmbit de cobertura del diari que està per sota de la mitjana catalana és el Moianès amb 286 punts de risc de rebrot i 0,89 de velocitat de contagi.

Estan per sobre en tots dos valors el Bages, 925 i 1,47; l'Anoia, 799 i 1,57 i l'Alt Urgell, 919 i 1,64.

El Berguedà està per sobre de la mitjana catalana en risc de rebrot, 620, però per sota en velocitat de contagi, 1,04.

Al Solsonès passa el contrari està per sota en risc de rebrot, 423, i per sobre en velocitat de transmissió, 1,92 (aquest darrer índex és el més alt de les comarques de cobertura del diari). La Cerdanya també està per sobre en risc, 2.420, i per sota en velocitat de contagi, 1,28.