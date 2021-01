Mor un altre pacient per covid a Althaia i ja són set en el que va d'any

La pandèmia no dona treva i avui hi ha hagut una altra mort per covid a la Fundació Althaia de Manresa.

Amb aquesta ja són 331 les víctimes mortals de la malaltia en centres assistencials de la ciutat, de les quals 230 a Althaia i 101 a Sant Andreu.

Avui hi ha 109 ingressats a les unitats d'aïllament d'Althaia, 22 més que les que hi havia en acabar l'any.

El nivell d'afectació assistencial de l'epidèmia és altíssim i s'han donat fins ara 1.601 altes, 62 més en els pocs dies que han transcorregut del 2021. A 31 de desembre se n'havien donat 1.539.

Aquesta alta afectació del virus ha obligat Althaia a restringir encara més l'acompanyament dels pacients.

El fort increment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l'àrea de crítics de l'Hospital Sant Joan de Déu, que superen el centenar, i l'empitjorament de la situació epidemiològica obliga la Fundació Althaia a fer un pas més en les restriccions en l'acompanyament de pacients ingressats. Des del 5 de gener, cap malalt hospitalitzat pot estar acompanyat, excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, i pacients que es troben en situació de delírium o en procés de final de vida.

L'objectiu principal és preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la pròpia activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.