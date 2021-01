El terapeuta del dol considera que la sanitat ha pensat poc en les famílies

Carles Perarnau fa molts anys que ajuda a fer el procés de dol a persones que ho necessiten. Segons la seva dilatada experiència en aquest tema, durant la pandèmia quelcom que creu que no s'ha cuidat prou dins del món sanitari és que «tenir en compte la família és molt important». Tant, com el pacient «per les conseqüències que tindrà» si li passa quelcom.

El terapeuta creu que «la visió de la mort de la nostra societat i les creences que l'envolten ens condueix a un dolor afegit». Entendre-la com una part de la vida, i del procés de transformació que implica viure per se, pensa que ens faria entomar el canvi que suposa perdre algú de manera molt diferent i que «valoraríem més el que vivim».

No és fàcil, però, i encara menys en festes assenyalades, en què s'accentua més la sensació de pèrdua. «El Nadal o els aniversaris són els moments més difícils. L'emoció augmenta i no és fàcil de gestionar». En situacions com aquestes recalca que és important que «tothom escolti les seves necessitats, asseure'ns junts, compartir-les i respectar-les entre tots». Ofereix pautes com ara que si es reuneix la família fer alguna representació simbòlica de la persona estimada que ja no hi és, com una espelma. «És millor que no pas fer veure que no ha passat res perquè pot ser contraproduent i pot portar molt dolor». Parla, també, de tenir clar un pla A i, per si falla, un pla B perquè «si tenim espais buits s'ompliran sols amb el dolor i acabaran amb sofriment», però sense obsessionar-s'hi. Cal «ser compassius amb nosaltres mateixos» i «dedicar temps a descansar i a recuperar forces», a tenir cura de l'alimentació i de l'exercici físic. «Temps per estar sols i en companyia».

Després de fer atenció online pel confinament, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central va començar a atendre el juny passat a la Casa Flors Cirera i al Casal de les Escodines per tenir més espai. També llavors es va crear un grup específic per a persones que han perdut familiars o amics durant la covid. Des del setembre atén a la casa Flors Cirera i fa algunes entrevistes i visites al Centre Hospitalari de Manresa, on té la seu.

En concret, hi van tres grups terapèutics d'entre dotze i catorze persones. Funcionen el dimarts a la tarda, de 5 a 7; i el dimecres al matí, de 10 a 12, i a la tarda, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8. Entre un 20 i un 30 % hi assisteixen perquè han perdut un ésser estimat per culpa de la pandèmia. Les persones que hi vulguin contactar ho poden fer trucant al 635 534 236 o bé enviant un correu a serveiddol@gmail.com.