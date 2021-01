La marató de sang arrenca a Manresa amb 21 donacions

La primera jornada de la marató de sang iniciada aquest divendres a nivell de tot Catalunya, i que s'allargarà fins el proper dia 15 de gener inclòs, es va tancar amb 1.314 donacions, 21 de les quals a la seu fixa de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, que avui dissabte i demà diumenge està tancada.

Encara queden 2.000 places disponibles més al web per donar sang durant la marató i arribar a l'objectiu de les 10.000 donacions. Avui hi ha sang a Catalunya per a les necessitats dels propers cinc dies, quan el nivell òptim són deu dies. 'Donar sang és una altra pel·lícula' és el lema de la marató, que s'emmarca en el cinema i mostra històries de la donació de donants i receptors. Els donants són rebuts amb una catifa vermella als espais de donació dels hospitals i tenen crispetes per gaudir durant l'extracció.

Durant la setmana, s'organitzaran una quarantena de campanyes de donació a diferents pobles i ciutats que es poden consultar en aquest web.

Les donacions del primer dia es poden consultar en el quadre inferior adjunt.