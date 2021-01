Els veïns del Xup alerten que hi ha pisos ocupats a tots els blocs

Els responsables de l'Associació de Veïns del Xup es mostren preocupats davant l'elevada ocupació de pisos al barri. Tot i no disposar de xifres concretes, saben que n'hi ha en els 47 blocs del barri i que el nombre d'habitatges ocupats podria ser, aproximadament, d'un centenar. Asseguren que la majoria de famílies que hi viuen sense el permís dels propietari no són conflictives, però n'hi ha cinc que creen malestar i en els darrers mesos s'hi han vist puntualment baralles.

Per tal de saber exactament quants pisos ocupats hi ha al barri, l'associació té previst fer-ne el recompte. El fenomen que es dona al Xup és fruit de l'elevat nombre de pisos buits, tal com passa en altres barris de la ciutat, ja que hi viu una població envellida i molts dels veïns prefereixen traslladar-se a altres zones de Manresa amb més accés als serveis i comerços. Els dos quilòmetres que separa el barri de la ciutat és un problema per a molts ciutadans d'edat avançada. El fet que a la majoria de blocs no hi hagi ascensor també propicia que molts avis acabin marxant del Xup.

«Els okupes no causen molèsties greus, però punxen la xarxa elèctrica, en algun cas s'ha manipulat el comptador de l'aigua i a vegades n'hi ha que fan soroll fins tard», explica la presidenta de l'entitat veïnal, Virginia López. Malgrat problemes puntuals que ocasionen els okupes, l'associació no ha de fer front a un problema greu de convivència al barri, s'hi viu amb tranquil·litat.

L'associació de veïns també alerta d'una banda petita que cobra per trencar el pany dels habitatges buits i vendre'n la clau a persones que no es poden permetre un lloguer. «N'hi ha que ens ho han explicat. Fins i tot arriben a cobrar mil euros», afegeix la presidenta de l'entitat veïnal. Els que rebenten el pany s'asseguren que el pis està buit i que fa anys que no té inquilins.

Es dona el cas que alguns dels pisos ocupats són de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ens que ha comprat pisos al barri per destinar-los a emergències socials. «Un cop l'agència el compra, s'adona que els hi han ocupat el pis. Quan ha vingut algun representant de l'agència no s'ho explica perquè no publiquen enlloc els pisos que adquireixen. Però no només aquests habitatges de la Generalitat estan ocupats, sinó també d'altres en què el titular és un banc», afegeix López.

Tot i que les famílies okupes no han passat cap procés selectiu per tenir un habitatge social al Xup, en molts casos els pisos ja compleixen la funció pel qual la Generalitat els va comprar perquè principalment són famílies amb pocs recursos. Entre els okupes, que provenen sobretot de l'àrea metropolitana, n'hi ha molts que no s'hi estableixen definitivament i s'hi estan una temporada.

L'entitat veïnal ha parlat sobre les ocupacions amb els Mossos d'Esquadra, però la resposta de la policia sempre és que no hi poden fer res perquè un cop els okupes són dins l'immoble no els poden desallotjar si no tenen una resolució judicial que ho avali.