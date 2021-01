El xou de drons suma 15.000 visualitzacions a través de Facebook

Drone Show Nadal Art, l'espectacle aeri amb drons estrenat a Manresa el dia 3 de gener, en el qual van intervenir una cinquantena de drons que van dibuixar figures nadalenques al cel al ritme de la música, acumulava fins ahir 15.000 visualitzacions.

Es tracta d'un espectacle aeri inèdit que es va poder veure per primera vegada a Catalunya. Els drons van sobrevolar el Puigberenguer i els manresans van poder gaudir del xou des dels balcons i finestres. També es va poder seguir en directe a través del Canal Taronja i de Facebook Live. En aquesta plataforma és on acumula 15.000 visualitzacions.

Es van fer dues sessions de deu minuts cadascuna, una a les 7 i l'altra a les 8 del vespre. L'espectacle, a càrrec de Flock Drone Art Barcelona, va servir per donar la benvinguda als Reis d'Orient.

Pel que fa al Campament de Reis al pati del Casino, els dies 2, 3, 4 i 5, com ja va informar Regió7, hi van passar 1.032 famílies. El campament es va fer per primera vegada com a alternativa a la cavalcada tradicional. Organitzat per l'Ajuntament i l'Agrupació Cultural del Bages, es va celebrar en un format adaptat a les mesures imposades amb motiu de la covid. Finalment, es van posar a disposició de la ciutadania 6.192 invitacions, repartides en grups bombolla d'un màxim 6 persones, on la mitjana va ser de 4,5.