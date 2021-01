El xou de drons suma 15.000 visualitzacions a través de Facebook Live

Drone Show Nadal Art, l'espectacle aeri amb drons estrenat a Manresa el dia 3 de gener, en el qual van intervenir una cinquantena de drons que van dibuixar figures nadalenques al cel al ritme de la música, acumulava fins ahir 15.000 visualitzacions.

Es tracta d'un espectacle aeri inèdit que es va poder veure per primera vegada a Catalunya. Els drons van sobrevolar el Puigberenguer i els manresans van poder gaudir del xou des dels balcons i finestres. També es va poder seguir en directe a través del Canal Taronja i de Facebook Live. En aquesta plataforma és on acumula 15.000 visualitzacions.

Es van fer dues sessions de deu minuts cadascuna, una a les 7 i l'altra a les 8 del vespre. L'espectacle, a càrrec de Flock Drone Art Barcelona, va servir per donar la benvinguda als Reis d'Orient.

Un vídeo amb imatges del campament

Pel que fa al Campament de Reis al pati del Casino, els dies 2, 3, 4 i 5, com ja va informar Regió7, hi van passar 1.032 famílies. El campament es va fer per primera vegada com a alternativa a la cavalcada tradicional. Organitzat per l'Ajuntament i l'Agrupació Cultural del Bages, es va celebrar en un format adaptat a les mesures imposades amb motiu de la covid. Finalment, es van posar a disposició de la ciutadania 6.192 invitacions, repartides en grups bombolla d'un màxim 6 persones, on la mitjana va ser de 4,5.



Les famílies van poder resseguir un recorregut guiat per actors i actrius, on van poder veure algunes de les escenes prèvies a l'arribada dels Reis, com ara la comitiva reial o la preparació dels regals i del carbó. També el príncep Assuan, el ferrador dels cavalls dels reis, el naixement, l'àngel i, com no podia ser d'una altra manera, els Reis d'Orient, amb qui es van poder fer una fotografia.

Enguany, la rebuda dels Reis d'Orient a l'Ajuntament de Manresa i l'entrega de la clau de la ciutat per part de l'alcalde es va haver de fer en petit comitè. Posteriorment, es va distribuir en un vídeo a través de les xarxes socials del consistori i de l'àrea de Cultura. En la rebuda als Reis hi va prendre part l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i representants de tots els grups municipals (ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Ciutadans). El vídeo —que també inclou escenes del campament— es pot visualitzar en aquest enllaç.

El campament ha estat organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages i ha comptat amb la col·laboració de les entitats Dintre el Bosc, Dansaires Manresans, Esbart Manresà, Els Carlins i Pessebre Vivent del Pont Llarg, així com diversos actors i actrius amateurs. També ha rebut el suport de Manresa + Comerç i Aneto.