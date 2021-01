Creu Roja a Manresa ajuda els Reis d'Orient a fer arribar joguines a 558 infants

Creu Roja ha organitzat un any més la campanya de joguines per garantir el dret al joc als infants en situació de vulnerabilitat. Per garantir-ho, s'ha realitzat el model de botiga en què Creu Roja a Manresa ha estat pionera des de fa 3 anys. Consisteix a crear una "botiga" on les famílies derivades pels serveis socials són les que venen i escullen les joguines pels seus infants i les emboliquen tal i com faria qualsevol altra família.

D'aquesta manera, se'ls ofereix la possibilitat d'exercir la seva parentalitat de manera adequada i, al mateix temps, el joc i la joguina s'acosten més als desitjos dels infants, que és el principal objectiu de la campanya: omplir d'il·lusió les llars de tots els infants. Enguany, altres assemblees de Creu Roja arreu de la província de Barcelona han utilitzat, també, aquest model.

La campanya té també un vessant de sensibilització a la població de fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat sempre a través del joc.

Amb el lema 'Els seus drets en joc', la campanya ha repartit joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre 558 infants en situació de vulnerabilitat.



Hi ha participat 28 persones voluntàries que han estat les encarregades tant de realitzar les accions de recollida de joguines, com els punts de sensibilització així com, la tasca més important, atendre i assessorar a les famílies a l'hora d'escollir els regals pels seus infants.

S'han lliurat un total de 1.381 joguines a infants de 12 municipis diferents de la comarca.

Més enllà de la recollida i repartiment de joguines, la campanya vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc per això, totes les joguines que es recullen es garanteix que siguin noves -tenint en compte que els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies- no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc en grup.



Diferents fórmules de col·laboració

Aquest any, degut a la situació generada per la covid-19, les accions de sensibilització i activitats s'han vist afectades, de manera que no es poden no poden realitzar les que realitza Creu Roja Manresa d'un any per l'altre. D'altra banda però, s'ha obtingut una resposta molt generosa per part de la ciutadania, que a nivell particular ha anat fent petites aportacions de joguines, i també s'han obtingut petites col·laboracions d'empreses, comerços i entitats: