La federació de barris s'oposa a que Generalitat i Ajuntament «atropellin impunement» la residència de la Font

La Federació de l'Associacions de Veïns de Manresa ha denunciat la "sostracció per part de la Generalitat, amb la connivència de l'Ajuntament de Manresa, d'una part molt important de la zona verda de la residència de la Font dels capellans".

En un comunicat, la Comissió Executiva de la federació de barris -formada per Antoni Erro, president; Marina Hosta, vicepresidenta; Francesc Lineros, secretari, Faustí Figuls, tresorer i Ramón Caballol, vocal- ha expressat la seva solidaritat amb els col·lectius afectats, "i el seu més profund desacord en la manera com s'està executant l'obra urbanística que correspon a la connexió entre l'avinguda Països Catalans i la rotonda Prat de la Riba".

La federació de barris explica que cap associació de veïns posa en dubte la necessitat d'aquest vial que ha de connectar tot el sector de llevant de la ciutat (inclosos el polígon Industrial més gran de Manresa –Bufalvent-, i el sector comercial i d'oci dels Trullols) amb el centre de la ciutat (donant continuïtat a l' avinguda de les Bases de Manresa), funcionant a la pràctica com una ronda interior paral·lela a la C-55.

Però que sigui una obra cabdal per la ciutat, fins i tot desitjada per gran part dels veïns d'aquesta per descongestionar de vehicles el carrer Sant Cristòfol alhora que connectarà diferents sectors de la ciutat, "no significa que com a veïns estiguem disposats a acceptar que Generalitat i govern municipal atropellin impunement un col·lectiu vulnerable com és el format pels estadants de la residència de la Font, usuaris del centre de dia i les persones del casal de la gent gran".

Manresa és una ciutat demogràficament caracteritzada per tenir un percentatge de persones majors de més de 65 anys per sobre de la mitjana catalana (20%), i encara un índex més alt de població sobre envellida (més de 80 anys). Des del govern municipal s'ha fet bandera sovint del bon tracte envers la gent gran, duent a terme campanyes com la que va implicar més de 450 establiments locals la tardor de 2018, impulsades pel consell municipal de la gent gran de Manresa, i que va tenir continuïtat amb diferents accions els anys 2019 i 2020.

En aquest context consideren que "aquest és un bon moment per fer política predicant amb l'exemple. És un bon moment per mostrar empatia envers els usuaris de la residència. I és un bon moment per exigir-nos com a societat que primer són les persones".

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa és una a entitat que acull 19 de les 21 associacions de veïns de la ciutat, i manifesta la seva voluntat de ser al costat dels diferents col·lectius afectats i que "ja han mostrat la seva disconformitat amb el nyap que suposaria l'execució del projecte de l'avinguda dels Països Catalans tal i com està plantejat actualment".

Per últim fa una crida a l'actual Alcalde de Manresa perquè dediqui tots els esforços necessaris a trobar una solució digna, respectuosa, adequada, i acceptada pels usuaris de la residència alhora que compatible amb la construcció del vial.