Premien un estudi d'Althaia sobre respiració artificial

Un estudi d'Althaia sobre respiració artificial en pacients d'UCI ha estat premiat per la Fundació Mutual Mèdica. El seu autor, el doctor Carles Subirà, adjunt al servei de Medicina intensiva de la Fundació Althaia, ha rebut el guardó per l'article després que sortís publicat a la prestigiosa revista científica JAMA –The Journal of the American Medical Association– en què s'exposen els resultats d'un estudi multicèntric liderat per la institució sobre la retirada de la ventilació mecànica en pacients ingressats a unitats de cures intensives (UCI).

El doctor Subirà, que és l'investigador principal de l'estudi, ha rebut el premi Doctor Font que lliura la fundació, que és una entitat d'àmbit estatal. L'estudi, liderat pel servei de Medicina Intensiva d'Althaia, és la investigació sobre la retirada de la ventilació mecànica en pacients d'UCI més gran que s'ha fet fins al moment. Hi van prendre part 18 hospitals de Catalunya i de l'Estat espanyol i es van estudiar un total de 1.153 persones.

En la investigació guardonada es comparen dues tècniques de retirada de la ventilació mecànica. Amb els resultats de la investigació es demostra que una estratègia que suposi un menor esforç aconsegueix un èxit més gran en la retirada de la ventilació mecànica, sense associar-se a més a efectes adversos. Aquest fet pot tenir un alt impacte en l'evolució dels pacients, que poden veure com s'escurça el temps de respiració assistida. Si s'aconsegueix retirar abans la ventilació mecànica, hi ha menys incidència d'efectes adversos associats a la tècnica, com les infeccions. A més, des d'un punt de vista econòmic, es redueixen els costos.