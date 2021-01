Albiach reclama a Manresa destinar al tren-tram els diners per soterrar la línia dels FGC

La candidata d'En Comú Podem a les eleccions del 14-F, Jéssica Albiach, ha visitat aquest matí una gèlida Manresa per donar a conèixer les apostes del seu partit a nivell d'infraestructures per a la comarca del Bages. Demanada per aquest diari, també ha opinat sobre la conveniència d'ajornar les eleccions tenint en compte la situació sanitària. No ho ha dit directament però ho ha donat entendre.

Albiach, a qui han acompanyat, entre d'altres, Marc Parés, de Vic, número 7 de la candidatura, i la manresana Laura Oliva, al número 16, ha apostat per dedicar els entre 40 i 60 milions anunciats pels FGC per soterrar la línia des de l'estació Manresa Alta, ensorrar l'estació Manresa Baixador (on s'ha fet la roda de premsa) i construir una estació a la plaça Espanya o a la vora, a recuperar el projecte del tren-tram que formava part del pla d'infraestructures del 2009 i no va arribar a quallar. Al seu entendre, amb la inversió de 40-60 milions més les ajudes que es puguin aconseguir dels Fons europeus, el projecte del tren-tram és totalment factible.

Per a la candidata, el tema del transport públic és bàsic per al reequilibri territorial i també respon a la seva lluita contra el canvi climàtic. Sobre això, ha anunciat que proposaran una vicepresidència de transició ecològica per lluitar-hi.

Parés ha detallat les línies mestres pel que fa a les millores de què dotaran les infraestructures del Bages si guanyen les eleccions. A banda del tren-tram per poder connectar més bé la comarca del que ho està ara i també la ciutat, a base de recuperar l'antiga línia del ferrocarril -la idea és moure el Baixador a la plaça de la Font de les Oques però fer-la en superfície- , també ha anunciat que treballaran per millorar la intermodalitat entre transports mitjançant una millor coordinació dels horaris i la disponibilitat d'aparcament per transitar d'un lloc a l'altre; la millora de la R4 amb el que es rebi dels pressupostos de l'estat; la reducció del temps dels trajectes dels viatges amb els FGC i l'R4, la gran assignatura pendent i, a nivell viari, el trasllat del trànsit de la C-55 a la C-16.

Parés ha reconegut que el soterrament de la línia dels FGC seria una millora per a la ciutat però no pel conjunt de la comarca, que és el que pot garantir la recuperació del tren-tram.

Quant a la celebració de les eleccions i a la possibilitat d'ajornar-les per l'empitjorament de la pandèmia, amb Albiach de nou davant del faristol, aquesta ha recordat que el proper dia 15 hi ha la reunió on s'ha de prendre la decisió que, ha insistit, "correspon al Govern de la Generalitat", al qual ha demanat que no passi la pilota a la taula de partits. Alhora, ha reclamat que sigui una decisió basada en "criteris sanitaris" i no "partidista" i que, en aquesta reunió, el Govern català hi vagi amb "una proposta clara i tancada".



"Costa imaginar" que es puguin fer les eleccions el 14-F

Al seu entendre, en un escenari que es presenta amb 6.000 contagis cada dia i unes UCI amb entre 650 i 850 persones ingressades per culpa de la covid, "costa imaginar" que es puguin celebrar les eleccions.