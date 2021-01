Creix l'oposició a les obres que afecten el pati del geriàtric de la Font dels Capellans

L'oposició a les obres en marxa de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans per l'afectació que suposen a la residència de la Font dels Capellans de Manresa va a més. Ahir, la federació de barris i la plataforma de la gent gran van insistir que es perjudicarà ancians vulnerables.

La Federació d'Associacions de Veïns va denunciar la «sostracció per part de la Generalitat, amb la connivència de l'Ajuntament de Manresa, d'una part molt important de la zona verda de la residència de la Font dels capellans».

La Comissió Executiva de la federació de barris -formada per Antoni Erro, president; Marina Hosta, vicepresidenta; Francesc Lineros, secretari, Faustí Figuls, tresorer i Ramón Caballol, vocal- va expressar la seva solidaritat amb els col·lectius afectats, «i el seu més profund desacord en la manera com s'està executant l'obra».

La federació de barris explica que cap associació de veïns posa en dubte la necessitat d'aquest vial que ha de connectar tot el sector de llevant de la ciutat amb el centre de la ciutat, funcionant com una ronda interior paral·lela a la C-55, però això no significa que «estiguem disposats a acceptar que Generalitat i govern municipal atropellin impunement un col·lectiu vulnerable com és el format pels estadants de la residència de la Font, usuaris del centre de dia i les persones del casal de la gent gran».

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa manifesta la seva voluntat de ser al costat dels diferents col·lectius afectats i que «ja han mostrat la seva disconformitat amb el nyap que suposaria l'execució del projecte de l'avinguda dels Països Catalans tal i com està plantejat actualment».

Per últim fa una crida a l'actual alcalde perquè dediqui tots els esforços necessaris a trobar una solució digna, respectuosa, adequada, i acceptada pels usuaris de la residència alhora que compatible amb la construcció del vial.

La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa també va sortir ahir a la palestra pública per insistir que s'està portant a terme un «nyap» i un «bunyol».

Creu que quan l'Ajuntament manifesta que el pati exterior de la residència de la Font dels Capellans no perdrà metres quadrats per les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans el que fa és intentar aturar «el gran descontentament existent per un nyap totalment injustificable».

La Plataforma afirma que encara que l'Ajuntament provi d'argumentar el «bunyol urbanístic» que va dibuixar quan va dissenyar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, «la veritat és que els metres quadrats que es guanyaran són molt menys que els que es perdran».

Mentre que l'Ajuntament argumenta que les obres comportaran que el geriàtric guanyi nous espais i que no perdi metres quadrats (vegeu Regió7 d'ahir), la Plataforma afirma que la utilitat del nou espai que es guanya «és totalment discutible ja que està situat en un extrem que presenta forces inconvenients».

Així se li va traslladar a l'alcalde Marc Aloy «i la seva resposta va ser totalment insatisfactòria». La Plataforma insisteix que «la veritat és que el vial creua pel pati i malmet gran part de la zona verda» i quan l'Ajuntament argumenta que es generarà una gran zona verda entre els carrers Granollers, Fra Jacint Coma i Galí» i la nova avinguda, així és efectivament, «però fora de la residència».

Per això demana a l'Ajuntament que atengui la preocupació ciutadana i que com a part responsable del projecte traslladi el neguit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per tal d'eliminar el vial d'enllaç previst que afecta la residència.