Creu Roja Manresa ha fet arribar joguines a 558 infants vulnerables

Creu Roja Manresa ha organitzat un any més la campanya de joguines per garantir el dret al joc a infants en situació de vulnerabilitat. Ho ha fet amb el model de botiga que va crear fa tres anys. Consisteix a destinar un espai de la seu de l'entitat a muntar-hi una botiga on les famílies derivades pels serveis socials poden escollir les joguines pels seus infants i embolicar-les. En aquesta campanya, l'entitat a Manresa ha repartit joguines a un total de 558 infants.

Pel que fa a la comarca, s'han lliurat un total de 1.381 joguines a infants de 12 municipis diferents.

Enguany, altres assemblees de Creu Roja arreu de la província de Barcelona han utilitzat, també, el model de la botiga, que ofereix als pares més protagonisme, alhora que la joguina s'acosta més al desig dels infants en cada cas.

La campanya també busca fomentar el valor pedagògic i educatiu de la joguina i del joc. Amb el lema ´Els seus drets en joc', s'han repartit joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives. Hi ha participat 28 voluntaris que han estat els encarregats de realitzar les accions de recollida de les joguines i d'atendre i assessorar les famílies.

Tot i que la situació generada per la covid-19 no ha permès realitzar les accions de sensibilització i activitats que Creu Roja Manresa realitza d'un any per l'altre, l'entitat destaca que ha obtingut una resposta molt generosa de la ciutadania. A Manresa, el Decathlon, la pastisseria Cal Girona i Remsa, i a Sant Joan, l'institut Cardener , s'han convertit en punts de recollida de pilotes i joguines. L'entitat va posar una parada de joguines a Sant Domènec i la farmàcia Planas ha captat fons.