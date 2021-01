L'alberg del Carme de Manresa com a espai covid ja acull 26 persones

L'alberg del Carme de Manresa acull actualment 26 persones que van fer la prova PCR i que, o bé els va sortir positiva o bé són contactes estrets d'aquestes persones positives, atès que la majoria són famílies. En concret, n'hi ha 17 que tenen el virus i nou que no.

Es tracta de refugiats que viuen a la Llar Sant Joan de Déu, que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet a l'antiga casa de les germanetes dels pobres. 22 van arribar a l'alberg dissabte i, la resta, diumenge. Anteriorment, abans del 30 de desembre, hi va fer estada una dona derivada pels serveis socials que era positiva i que ja no hi és perquè hi va anar pocs dies per acabar de fer la quarantena.

L'alberg del Carme funciona des del passat 14 de desembre com a espai covid per a persones sense recursos que hagin de fer la quarantena, ja sigui perquè són positives asimptomàtiques o perquè tenen un contacte directe que es positiu. Pensant en aquestes dues possibilitats, es van dividir les habitacions de les instal·lacions en dos blocs diferenciats i amb circuits separats. A l'hora de la veritat, però, tal com ha explicat a Regió7 Olga Macías, coordinadora de Creu Roja a Manresa, entitat que gestiona el servei per encàrrec de la Generalitat, s'han trobat amb una casuística diferent ja que són vuit famílies en les quals no es poden separar els positius dels negatius. En una el pare i la mare es van fer la PCR i els va sortir positiva, i hi ha un fill menor que és negatiu; en una altra, la mare és positiva i hi ha un infant lactant de tres mesos que és negatiu; una mare i un pare positius i una filla menor negativa; un pare positiu i dos menors negatius; un pare i una mare positius; una mare positiva i un menor negatiu; un pare i una mare positius i dos menors negatius, i una mare negativa i una filla positiva. També hi ha persones soles: quatre homes i una dona. Tots positius.

La intenció és que aquestes 26 persones facin la quarentena a l'alberg, on fan vida les 24 hores del dia, i que puguin tornar a la residència un cop superada. Tres d'elles, com que la van començar abans, és possible que hi puguin tornar més ràpidament. D'altra banda, Macías informa que hi ha un cas amb un quadre clínic que inclou una pneumonia del qual ja han informat al 061 per tal que es pugui traslladar a un hotel sanitari de Barcelona perquè l'alberg del Carme és un servei social però no està preparat per fer atenció sanitària, més enllà d'un seguiment a nivell de les constants i de la temperatura dels usuaris que allotja.

Quan hagin marxat tots es desinfectarà l'alberg per poder atendre nous casos si cal -està preparat per acollir fins a 59 persones-, comenta Macías, alhora que explica que han doblat una part dels efectius, que actualment integren deu integradors socials, dues auxiliars d'infermeria, un conductor i la responsable de l'alberg, Lídia Márquez.

De recursos temporals com aquest se n'han creat en altres municipis de Catalunya. El dia abans de començar a funcionar el va visitar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.