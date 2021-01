L'AV la Font qualifica de «despropòsit» les obres que afecten el geriàtric

L'Associació de Veïns Font dels Capellans vol donar públicament tot el suport a les reivindicacions que realitza la Residència Assistida i el Casal de la Gent Gran del barri arrel de l'afectació de les obres de la nova avinguda dels Països Catalans i reclama trobar una solució digna i acceptable "a aquest despropòsit".

L'associació lamenta que les obres afectin "a gran part de la zona enjardinada de la residència, perdent un gran espai que dóna qualitat de vida a les persones residents i usuàries de les instal·lacions dels equipaments".

L'entitat assegura que "no entenem i no sabem com es va projectar aquesta obra urbanística, que val a dir és necessària per a la ciutat i el nostre barri, sense tenir en compte les diferents infraestructures presents al terreny com són la residència i el casal de gent gran o les torres elèctriques".

Tampoc entén "que no es comuniqués a les parts implicades que l'obra hagués d'ocupar part dels jardins i com quedaria l'obra definitiva".

Recorden que la Residència Assistida i el Casal de la Gent Gran han donat i donen un gran servei a moltes persones del barri i la ciutat, sobretot a persones grans, soles i vulnerables amb necessitats socials prioritàries, i amb la realització d'aquestes obres "l'edifici de la residència quedarà aïllat i rodejat, i perdrà una gran part dels jardins que el rodegen, essent aquests una part fonamental de tot el treball que es realitza amb aquest col·lectiu de persones grans".

Pel que fa a l'explicació de l'Ajuntament que es volen cedir a la residència uns terrenys que hi ha darrera el mateix edifici per tal de que no es perdin metres de jardí, "creiem que aquesta no és la solució, ja que no hi haurà un pas ampli i correctament condicionat entre una part i l'altra dificultant la zona de pas i de circulació per als residents, com també es malmetrà tota l'entrada àmplia al recinte, espai únic i immillorable d'aquesta residència, una porta visible al barri i la ciutat, on es realitzen un munt d'activitats, i que la diferencia de la resta d'equipaments".

Consideren que les administracions presents en aquesta obra haurien de trobar una solució acceptable per a totes les parts, "que no impliqui cap sostracció de terreny a la Residència Assistida i al Casal de la Gent Gran". Afegeixen que Manresa, com a Ciutat Amiga de les Persones Grans hauria de vetllar pel benestar d'aquest col·lectiu posant tots els seus esforços per a revertir aquesta situació.

L'entitat assegura que "treballarà i acompanyarà en tot el que sigui necessari a les parts implicades, especialment als col·lectius de persones grans afectats, per tal de trobar una solució digne i acceptable a aquest despropòsit".