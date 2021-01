Manresa, imatge per a la campanya del PDeCAT

El PDeCAT ha triat Manresa com a marc per a les fotos dels candidats de bona part de la demarcació de Barcelona. Una fotografia del polític, amb el cel i la torre de Santa Catarina al fons, amb l'estelada que hi penja, aquest és el marc triat per a la producció fotogràfica.

Per Manresa han desfilat aquest dimarts molts dels polítics de la llista de Barcelona del PDeCAT, la majoria alcaldes, regidors i responsables de direcció local o comarcal de la formació. La número 1, la igualadina Àngels Chacón, no hi ha sigut en aquesta sessió, perquè n'ha tingut una de pròpia. I Joana Ortega, la número 2, se l'ha fet amb el grup de Barcelona i l'entorn. Per Manresa han passat pràcticament la meitat del centenar de noms de la candidatura (85 formen la llista de Barcelona i 10 més són els reserves). D'aquests, una vintena, gairebé, de les comarques de la Catalunya central.

Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages, ha explicat que la tria s'ha fet per la centralitat que té Manresa i pels espais que s'havien trobat per fer les fotos. Entre d'altres, s'han fet fotos a Manresa, Marc Castells, alcalde d'Igualada i número 3 de la llista; la mateixa Ivet Castaño, que és el 8; l'alcalde de Gironella i director de Turisme Catalunya, David Font (10); Àngels Subirachs (Osona, 23); el moianès Àlex Murt (27), Marc Sucarrats (Oristà, al Lluçanès, al número 40); el regidor de Manresa Joan Calmet (42); Rafa Calván, i Anna Pallerols, números 47 i 48, ambós de l'Anoia); l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch (53); Lluís Vergés (Osona, 64); Roger Úbeda (Berguedà, 67); Lluís Vall (Berguedà, 71), la navarclina Núria Creus (74) i l'independet Roger Saborit (Bages, al 66). Entre els suplents també hi ha la moianesa Rosa Ponsa i Benjamí Nieto, de Manlleu.