L'AV la Font qualifica de «despropòsit» l'afectació al geriàtric

L'Associació de Veïns Font dels Capellans dona suport a les reivindicacions de la Residència Assistida i el Casal de la Gent Gran del barri arrel de l'afectació de les obres de la nova avinguda dels Països Catalans i reclama trobar una solució digna i acceptable «a aquest despropòsit».

L'associació lamenta que les obres afectin «a gran part de la zona enjardinada de la residència, perdent un gran espai que dóna qualitat de vida a les persones residents i usuàries de les instal·lacions dels equipaments».

L'entitat assegura que «no entenem i no sabem» com es va projectar l'obra sense tenir en compte l'equipament, sense comunicar que s'ocuparia part dels jardins ni com quedaria l'obra definitiva.

Expliquen que «l'edifici de la residència quedarà aïllat i rodejat, i perdrà una gran part dels jardins que el rodegen, essent aquests una part fonamental de tot el treball que es realitza amb aquest col·lectiu de persones grans».

Pel que fa a l'argument de l'Ajuntament que es volen cedir a la residència uns terrenys que hi ha darrera el mateix edifici per tal de que no es perdin metres de jardí, creuen «que aquesta no és la solució, ja que no hi haurà un pas ampli i correctament condicionat entre una part i l'altra dificultant la zona de pas i de circulació per als residents».